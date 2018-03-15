Двух полицейских поймали на сбыте служебной информации в Виннице

Им грозит до 6 лет тюрьмы.

В Виннице сотрудники управления Департамента киберполиции и Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили двух сотрудников уголовного розыска, которые копировали информацию с ограниченным доступом с серверов МВД и продавали ее посторонним лицам.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Отмечается, что "покупатели" заказывали у полицейских необходимую им информацию и переводили на банковские карточки названную сумму. Передача информации и переписка происходили с помощью, по их мнению, наиболее защищенного телефонного мессенджера.

Банковские карты были оформлены на жену одного из полицейских и их знакомого - фигуранта уголовного производства по угону автомобиля.

По собранным материалам правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.362 Уголовного кодекса (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Фото: npu.gov.ua

Кроме того, дополнительно в Единый реестр были внесены сведения по ч.3 ст.368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты банковские карточки и компьютерная техника, которые будут направлены на экспертизу.

Фото: npu.gov.ua

По результатам обысков прокуратурой будут приняты меры по объявлению подозрения и избрания полицейским меры пресечения.

За сбыт служебной информации предусматривается наказание в виде лишения свободы до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, осенью прошлого года двух сотрудников отдела противодействия киберпреступности в Винницкой области задержали при получении взятки.