Двух полицейских поймали на сбыте служебной информации в Виннице
Им грозит до 6 лет тюрьмы.
В Виннице сотрудники управления Департамента киберполиции и Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили двух сотрудников уголовного розыска, которые копировали информацию с ограниченным доступом с серверов МВД и продавали ее посторонним лицам.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Отмечается, что "покупатели" заказывали у полицейских необходимую им информацию и переводили на банковские карточки названную сумму. Передача информации и переписка происходили с помощью, по их мнению, наиболее защищенного телефонного мессенджера.
Банковские карты были оформлены на жену одного из полицейских и их знакомого - фигуранта уголовного производства по угону автомобиля.
По собранным материалам правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.362 Уголовного кодекса (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).
Кроме того, дополнительно в Единый реестр были внесены сведения по ч.3 ст.368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты банковские карточки и компьютерная техника, которые будут направлены на экспертизу.
По результатам обысков прокуратурой будут приняты меры по объявлению подозрения и избрания полицейским меры пресечения.
За сбыт служебной информации предусматривается наказание в виде лишения свободы до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Напомним, осенью прошлого года двух сотрудников отдела противодействия киберпреступности в Винницкой области задержали при получении взятки.
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