Apple Maps получает обновленную информацию об обмене велосипедами

Apple Maps получает обновленную информацию об обмене велосипедами

Apple Maps получает еще несколько функций, чтобы не отставать от Карт Google. Теперь эти функции включают более полную информацию об обмене байками в различных городах.

По данным TechCrunch, благодаря партнерству с Ito World, Apple Maps теперь поддерживает данные о совместном использовании велосипедов в более чем 175 городах в 36 странах, включая Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон.

TechCrunch сообщает о том, что Apple Maps не будет информировать, сколько велосипедов находится в конкретном месте. Просто велосипеды должны быть доступны по указанному адресу.

Тем не менее это шаг вперед по сравнению с той информацией, которую Apple Maps предлагала в прошлом.

Вероятно, она будет очень полезной для обычных пользователей велосипедов, которые пользуются Apple, и хотят получить быструю информацию о велосипедных услугах, предлагаемых в разных городах.

Приложение поддерживает такие сервисы, как Citi Bike, Ford GoBike и Biketown и другие.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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