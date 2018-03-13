Apple Maps получает обновленную информацию об обмене велосипедами

Apple Maps получает еще несколько функций, чтобы не отставать от Карт Google . Теперь эти функции включают более полную информацию об обмене байками в различных городах.

По данным TechCrunch, благодаря партнерству с Ito World, Apple Maps теперь поддерживает данные о совместном использовании велосипедов в более чем 175 городах в 36 странах, включая Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон.

TechCrunch сообщает о том, что Apple Maps не будет информировать, сколько велосипедов находится в конкретном месте. Просто велосипеды должны быть доступны по указанному адресу.

Тем не менее это шаг вперед по сравнению с той информацией, которую Apple Maps предлагала в прошлом.

Вероятно, она будет очень полезной для обычных пользователей велосипедов, которые пользуются Apple , и хотят получить быструю информацию о велосипедных услугах, предлагаемых в разных городах.

Приложение поддерживает такие сервисы, как Citi Bike, Ford GoBike и Biketown и другие.