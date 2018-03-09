Топ-25 сайтов уанета за феваль: «ВКонтакте» и «Яндекс» укрепились в десятке по месячным охватам
Factum Group Ukraine представила результаты исследования интернет-аудитории Украины за февраль 2018 года, которое выполняет по заказу ИнАУ. На базе медиапанели численностью 5000 человек определен список популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями. , пишут
По среднемесячной доле (среднее значение дневной доли аудитории за месяц) с учетом заходов как с десктопов, так и мобильных устройств (только Android) роSSийские сайты «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Яндекс» все еще в десятке. Если смотреть по месячному охвату (доля людей среди целевой аудитории, посетивших ресурс хотя бы раз за месяц), картинка меняется — «ВКонтакте» делит 8 место вместе с Prom.ua с охватом 39%.
Facebook все еще удерживает 3 позицию.
Топ 25 сайтов (Домены): ранжирование по среднедневной доле, Февраль 2018
|
|
Desktop+Mobile browser (Android)
|
Desktop
|
Mobile browser (Android)
|
Домены
|
СДД, %
|
Месячный охват, %
|
СДД, %
|
Месячный охват, %
|
СДД, %
|
Месячный охват, %
|
|
69%
|
87%
|
73%
|
69%
|
49%
|
26%
|
youtube.com
|
44%
|
76%
|
50%
|
63%
|
19%
|
17%
|
facebook.com
|
32%
|
57%
|
32%
|
42%
|
26%
|
19%
|
vkontakte (vk.com)
|
20%
|
39%
|
23%
|
32%
|
9%
|
9%
|
ukr.net
|
16%
|
29%
|
19%
|
26%
|
5%
|
4%
|
olx.ua
|
15%
|
50%
|
16%
|
40%
|
10%
|
12%
|
yandex
|
14%
|
34%
|
18%
|
33%
|
1%
|
2%
|
odnoklassniki (ok.ru)
|
12%
|
24%
|
15%
|
21%
|
2%
|
3%
|
privatbank.ua
|
12%
|
48%
|
13%
|
40%
|
8%
|
12%
|
sinoptik.ua
|
10%
|
27%
|
12%
|
22%
|
4%
|
5%
|
mail.ru
|
8%
|
27%
|
10%
|
25%
|
2%
|
3%
|
wikipedia.org
|
8%
|
42%
|
9%
|
35%
|
4%
|
9%
|
instagram.com
|
8%
|
26%
|
6%
|
17%
|
10%
|
10%
|
rozetka (.ua/.com.ua)
|
8%
|
42%
|
9%
|
36%
|
3%
|
7%
|
prom.ua
|
7%
|
39%
|
8%
|
33%
|
4%
|
8%
|
gismeteo.ua
|
6%
|
19%
|
7%
|
16%
|
3%
|
4%
|
i.ua
|
6%
|
20%
|
7%
|
17%
|
2%
|
3%
|
twitter.com
|
5%
|
17%
|
6%
|
15%
|
1%
|
2%
|
favorit.com.ua
|
5%
|
20%
|
6%
|
19%
|
0%
|
2%
|
parimatch.com
|
4%
|
23%
|
5%
|
21%
|
1%
|
2%
|
aliexpress.com
|
4%
|
19%
|
4%
|
17%
|
1%
|
2%
|
meta.ua
|
3%
|
12%
|
4%
|
11%
|
1%
|
1%
|
tsn.ua
|
3%
|
17%
|
3%
|
14%
|
1%
|
3%
|
blogspot.com
|
3%
|
20%
|
3%
|
17%
|
1%
|
4%
|
obozrevatel.com
|
3%
|
16%
|
3%
|
12%
|
3%
|
5%
Ранее мы публиковали результаты аналогичного исследования за август 2017 года. Стоит отметить: что с тех пор месячный охват роSSийских соцсетей вырос.
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Internet и сети
09.03.2018 11:03