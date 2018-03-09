Топ-25 сайтов уанета за феваль: «ВКонтакте» и «Яндекс» укрепились в десятке по месячным охватам

Factum Group Ukraine представила результаты исследования интернет-аудитории Украины за февраль 2018 года, которое выполняет по заказу ИнАУ. На базе медиапанели численностью 5000 человек определен список популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями. , пишут AIN.UA

По среднемесячной доле (среднее значение дневной доли аудитории за месяц) с учетом заходов как с десктопов, так и мобильных устройств (только Android) роSSийские сайты «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Яндекс» все еще в десятке. Если смотреть по месячному охвату (доля людей среди целевой аудитории, посетивших ресурс хотя бы раз за месяц), картинка меняется — «ВКонтакте» делит 8 место вместе с Prom.ua с охватом 39%.

Facebook все еще удерживает 3 позицию.

Топ 25 сайтов (Домены): ранжирование по среднедневной доле, Февраль 2018

Desktop+Mobile browser (Android) Desktop Mobile browser (Android) Домены СДД, % Месячный охват, % СДД, % Месячный охват, % СДД, % Месячный охват, % google 69% 87% 73% 69% 49% 26% youtube.com 44% 76% 50% 63% 19% 17% facebook.com 32% 57% 32% 42% 26% 19% vkontakte (vk.com) 20% 39% 23% 32% 9% 9% ukr.net 16% 29% 19% 26% 5% 4% olx.ua 15% 50% 16% 40% 10% 12% yandex 14% 34% 18% 33% 1% 2% odnoklassniki (ok.ru) 12% 24% 15% 21% 2% 3% privatbank.ua 12% 48% 13% 40% 8% 12% sinoptik.ua 10% 27% 12% 22% 4% 5% mail.ru 8% 27% 10% 25% 2% 3% wikipedia.org 8% 42% 9% 35% 4% 9% instagram.com 8% 26% 6% 17% 10% 10% rozetka (.ua/.com.ua) 8% 42% 9% 36% 3% 7% prom.ua 7% 39% 8% 33% 4% 8% gismeteo.ua 6% 19% 7% 16% 3% 4% i.ua 6% 20% 7% 17% 2% 3% twitter.com 5% 17% 6% 15% 1% 2% favorit.com.ua 5% 20% 6% 19% 0% 2% parimatch.com 4% 23% 5% 21% 1% 2% aliexpress.com 4% 19% 4% 17% 1% 2% meta.ua 3% 12% 4% 11% 1% 1% tsn.ua 3% 17% 3% 14% 1% 3% blogspot.com 3% 20% 3% 17% 1% 4% obozrevatel.com 3% 16% 3% 12% 3% 5%

Ранее мы публиковали результаты аналогичного исследования за август 2017 года. Стоит отметить: что с тех пор месячный охват роSSийских соцсетей вырос.