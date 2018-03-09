Топ-25 сайтов уанета за феваль: «ВКонтакте» и «Яндекс» укрепились в десятке по месячным охватам

Factum Group Ukraine представила результаты исследования интернет-аудитории Украины за февраль 2018 года, которое выполняет по заказу ИнАУ. На базе медиапанели численностью 5000 человек определен список популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями. , пишут AIN.UA

По среднемесячной доле (среднее значение дневной доли аудитории за месяц) с учетом заходов как с десктопов, так и мобильных устройств (только Android) роSSийские сайты «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Яндекс» все еще в десятке. Если смотреть по месячному охвату (доля людей среди целевой аудитории, посетивших ресурс хотя бы раз за месяц), картинка меняется — «ВКонтакте» делит 8 место вместе с Prom.ua с охватом 39%.

Facebook все еще удерживает 3 позицию.

Топ 25 сайтов (Домены): ранжирование по среднедневной доле, Февраль 2018

 

Desktop+Mobile browser (Android)

Desktop

Mobile browser (Android)

Домены

СДД, %

Месячный охват, %

СДД, %

Месячный охват, %

СДД, %

Месячный охват, %

google

69%

87%

73%

69%

49%

26%

youtube.com

44%

76%

50%

63%

19%

17%

facebook.com

32%

57%

32%

42%

26%

19%

vkontakte (vk.com)

20%

39%

23%

32%

9%

9%

ukr.net

16%

29%

19%

26%

5%

4%

olx.ua

15%

50%

16%

40%

10%

12%

yandex

14%

34%

18%

33%

1%

2%

odnoklassniki (ok.ru)

12%

24%

15%

21%

2%

3%

privatbank.ua

12%

48%

13%

40%

8%

12%

sinoptik.ua

10%

27%

12%

22%

4%

5%

mail.ru

8%

27%

10%

25%

2%

3%

wikipedia.org

8%

42%

9%

35%

4%

9%

instagram.com

8%

26%

6%

17%

10%

10%

rozetka (.ua/.com.ua)

8%

42%

9%

36%

3%

7%

prom.ua

7%

39%

8%

33%

4%

8%

gismeteo.ua

6%

19%

7%

16%

3%

4%

i.ua

6%

20%

7%

17%

2%

3%

twitter.com

5%

17%

6%

15%

1%

2%

favorit.com.ua

5%

20%

6%

19%

0%

2%

parimatch.com

4%

23%

5%

21%

1%

2%

aliexpress.com

4%

19%

4%

17%

1%

2%

meta.ua

3%

12%

4%

11%

1%

1%

tsn.ua

3%

17%

3%

14%

1%

3%

blogspot.com

3%

20%

3%

17%

1%

4%

obozrevatel.com

3%

16%

3%

12%

3%

5%

Ранее мы публиковали результаты аналогичного исследования за август 2017 года. Стоит отметить: что с тех пор месячный охват роSSийских соцсетей вырос.


Майя Яровая, AIN


!

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