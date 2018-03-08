Пытаясь стать Instagram-звездой, американка влезла в долги на $10 000

Американские Instagram-инфлюенсеры привлекают внимание подписчиков, демонстрируя им экзотические наряды, блюда, дорогие вечеринки и путешествия. По данным Fashionista, на то, чтобы ежедневно «держать планку» в Instagram, необходимо тратить примерно $31 400 в год. Лиссетт не по наслышке знает, что это такое — пытаясь стать звездой в Instagram, она влезла в долги на $10 000. Эти деньги ушли на одежду для «идеальных луков» и путешествия, которые были ей не по карману, пишут AIN.UA .

«Я жила за гранью своих возможностей. Я жила во лжи с долгами, довлеющими надо мной».

Пока Лиссетт жила в Майями с родителями, ей это кое-как удавалось: все деньги с подработок уходили на посещения модных заведений и покупку красивых вещей. Несмотря на то, что зарплата у Лиссетт была низкая, она тратила по $200 в месяц на шоппинг, чтобы не появляться в одной и той же одежде дважды.

(not) #NYFW Допис, поширений Lissette Calveiro (@lissettecalv) 8 Лют 2018 р. о 9:59 PST

Она съехалась с подругой, чтобы сэкономить на аренде. За квартиру Лиссетт платила $700 в месяц и установила себе бюджет на продукты до $35 в неделю — теперь она готовит сама, вместо походов по ресторанам. За 14 месяцев экономии она смогла наконец начать выплачивать свои долги. Однако так и не смогла отказаться от подписки на сервис аренды дизайнерских нарядов Rent the Runway, которая обходится ей в $130 в месяц.

Сегодня Кальвейро говорит, что жалеет о том, что потратила так много денег на фейковый гламур в Instagram.

«У меня было множество возможностей экономить. Я могла бы вложить эти деньги во что-нибудь».

Сегодня девушка покупает одежду в интернете и документирует траты в своем Instagram-аккаунте , на который подписано уже 20 000 человек. «Когда кто-то пишет, что ему нравится мое пальто, я отвечаю что-то типа: не поверишь, я отхватила его в H&M всего за $50», — говорит Лиссетт.