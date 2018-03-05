Исследование: в 2018 году блокчейн-стартапы привлекут рекордное количество инвестиций

Исследование рынка венчурных инвестиций в проекты, связанные с криптовалютами и блокчейном, опубликованое Crunchbase News, показало — декабрь 2017-го не испугал инвесторов. Падение стоимости биткоина не отразилось на количестве вложенных средств, а 2018-й грозит и вовсе стать рекордным годом. В отчете учитывались сделки по стартапам, которые непосредственно используют блокчейн или связанные с ним технологии. Кроме того, не рассматривалось финансирование через ICO, а только традиционные инвестиции: посевы, ангельские раунды, литерные раунды (A, B,C и так далее), пишут AIN.UA .

Данные за последние 14 месяцев. Указаны объем привлеченных средств и количество сделок

Уже к началу марта объем венчурного капитала, вложенного в блокчейн-стартапы, в денежном выражении достиг 40% от прошлогодних результатов при гораздо меньшем количестве заключенных сделок.

Крупнейшими событиями названы следующие инвестиции: $75 млн в серии B у производителя криптовалютных оффлайн-кошельков Ledger, $18 млн у роSSийской системы трекинга грузовых судов QUASA и $10 млн у стартапа Harbor Platform, который обещает инвесторам облегчить операции с криптоактивами. Главной сделкой 2017 года считается закрытие серии D у биржи Coinbase, в рамках которого компания привлекла $108 млн.

Данные за последние 14 месяцев

Также Crunchbase выяснили, какие фонды активнее всего вкладывают в новую индустрию. Первое место с большим отрывом и 14 сделками занял Digital Currency Group. Его основатель Барри Сильберт занимается инвестициями в криптовалюты с 2013 года и с тех пор профинансировал Ripple, Coinbase и BitPay. Второе и третье место в рейтинге инвесторской активности поделили Blockchain Capital и Plug and Play с 9 сделками на каждого.

Данные за последние 14 месяцев