Исследование: в 2018 году блокчейн-стартапы привлекут рекордное количество инвестиций
Исследование рынка венчурных инвестиций в проекты, связанные с криптовалютами и блокчейном,
Данные за последние 14 месяцев. Указаны объем привлеченных средств и количество сделок
Уже к началу марта объем венчурного капитала, вложенного в блокчейн-стартапы, в денежном выражении достиг 40% от прошлогодних результатов при гораздо меньшем количестве заключенных сделок.
Крупнейшими событиями названы следующие инвестиции: $75 млн в серии B у производителя криптовалютных оффлайн-кошельков Ledger, $18 млн у роSSийской системы трекинга грузовых судов QUASA и $10 млн у стартапа Harbor Platform, который обещает инвесторам облегчить операции с криптоактивами. Главной сделкой 2017 года считается закрытие серии D у биржи Coinbase, в рамках которого компания привлекла $108 млн.
Данные за последние 14 месяцев
Также Crunchbase выяснили, какие фонды активнее всего вкладывают в новую индустрию. Первое место с большим отрывом и 14 сделками занял Digital Currency Group. Его основатель Барри Сильберт занимается инвестициями в криптовалюты с 2013 года и с тех пор профинансировал Ripple, Coinbase и BitPay. Второе и третье место в рейтинге инвесторской активности поделили Blockchain Capital и Plug and Play с 9 сделками на каждого.
Данные за последние 14 месяцев
Анализу подвергли и географию инвестиций. Больше всего компаний с головными офисами в США – 38%. С большим отрывом следует Великобритания (8%), Сингапур (4%) и Швейцария (4%). У 29% компаний офисы находятся в остальных странах, расположение еще 17% неизвестно. Crunchbase указывают, что многие китайские стартапы переводят активы в Сингапур и Гонконг, опасаясь усиления государственного регулирования. Кроме того, в азиатском регионе выделяются Япония и Малайзия.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
05.03.2018 19:15