В Днепре разоблачили хакеров, атаковавших объекты критической инфраструктуры
Задержаны трое подозреваемых.
В Днепре разоблачили хакерскую группировку, которая совершала кибератаки на центры обработки данных и автоматизированные системы управления технологическими процессами, в том числе на объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.
Как выяснилось, трое жителей Днепра несанкционированно вмешались в работу компьютерного оборудования одного из центров обработки данных региона. Хакеры получили незаконный доступ к административной панели серверов, заблокировали работу автоматизированной системы управления технологическими процессами и похитили ее программные коды.
Для сокрытия следов кибератаки они удалили системные файлы серверов, что привело к прекращению работы "сломанного" телекоммуникационного оборудования.
СБУ также проверяет информацию по организации кибератаки "по заказу" спецслужб страны-агрессора.
Во время обысков по месту жительства и работы злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерное оборудование, использовавшееся для совершения кибератаки.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2. ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей).
Напомним, в начале февраля в Украине запустили Центр реагирования на киберугрозы.
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