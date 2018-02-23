В Днепре разоблачили хакеров, атаковавших объекты критической инфраструктуры

Задержаны трое подозреваемых.

В Днепре разоблачили хакеров, атаковавших объекты критической инфраструктуры
Фото: ssu.gov.ua

В Днепре разоблачили хакерскую группировку, которая совершала кибератаки на центры обработки данных и автоматизированные системы управления технологическими процессами, в том числе на объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

Как выяснилось, трое жителей Днепра несанкционированно вмешались в работу компьютерного оборудования одного из центров обработки данных региона. Хакеры получили незаконный доступ к административной панели серверов, заблокировали работу автоматизированной системы управления технологическими процессами и похитили ее программные коды.

Для сокрытия следов кибератаки они удалили системные файлы серверов, что привело к прекращению работы "сломанного" телекоммуникационного оборудования.

СБУ также проверяет информацию по организации кибератаки "по заказу" спецслужб страны-агрессора.

Во время обысков по месту жительства и работы злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерное оборудование, использовавшееся для совершения кибератаки.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2. ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей).

Напомним, в начале февраля в Украине запустили Центр реагирования на киберугрозы.


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