TransferWise с офисом в Черкассах и BitFury попали в топ-50 финтех-стартапов по версии Forbes
Европейский финтех-стартап TransferWise, который специализируется на трансграничных денежных переводах, попал в
В списке есть латвийско-украинская BitFury Group — компания была основана в 2011 году латвийцем Валерием Вавиловым и украинцем Валерием Небесным. Компания производит оборудование и ПО для майнинга криптовалют, в том числе биткоинов, а также работает над блокчейн-технологиями. В прошлом году стало известно, что стартап зарабатывает почти $100 млн в год.
TransferWise обслуживает порядка двух миллионов клиентов, которые переводят более 1 млрд фунтов ($1,31 млрд) в месяц по 750 валютным маршрутам. Стартап работает и с украинской гривной, хотя пока в стране можно только получать переводы.
В Черкассах находится один из первых офисов разработки компании, где состоянием на май 2016 года работало 12 сотрудников. Его основатель Богдан Данилюк стал первым программистом стартапа, написав начальную бета-версию сервиса. Подробней об украинский корнях европейского «единорога» мы рассказывали ранее.
Составители рейтинга отмечают, что в этом рейтинге видно влияние криптотехнологий на современную отрасль финансовых услуг (рыночная капитализация которой только в США составляет $8,5 млрд). По всему миру в финтех-стартапы в 2017 году инвестровали более $27,4 млрд, что на 18% больше показателей 2016 года.
Это третья редакция ежегодного списка. Все его участники работают на рынке США или имеют там клиентов (даже если они не представлены в стране географически). В списке не представлены публичные компании и их дочерние предприятия.
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