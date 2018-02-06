Курс биткоина установил новый антирекорд

Криптовалюта Биткоин, в 2017 году пережившая взлет $1000 до $20 000, в 2018 году начала испытывать трудности. Ее курс постоянно падает, и сегодня была достигнута новая отметка, не обрадовавшая майнеров. Курс биткоина упал почти до $6000, и это уже настоящий повод для паники, поскольку всего за сутки обвал составил в среднем 25% в зависимости от биржи.



Эксперты прогнозируют падение до $3000 за один биток к концу текущего месяца, а сетевые магазины начинают снижать цены на видеокарты и постепенно выводить их из состояния искусственного дефицита. На данный момент причины очередного снижения курса биткоина остаются загадкой, но ситуация на рынке криптовалюты складывается не самая благоприятная – дешевеют и другие виды крипты, хотя и не такими темпами.



Напомним, что основатель компании McAfee пообещал съесть собственный пенис, если к 2020 году курс биткоина не достигнет $1 000 000. С учетом текущего положения дел, совсем скоро его ждет весьма интересный ужин. Добавим также, что в РоSSии готовится вступить в силу закон, предусматривающий взимание налогов с любых операций по криптовалюте.