Курс биткоина установил новый антирекорд

Криптовалюта Биткоин, в 2017 году пережившая взлет $1000 до $20 000, в 2018 году начала испытывать трудности. Ее курс постоянно падает, и сегодня была достигнута новая отметка, не обрадовавшая майнеров. Курс биткоина упал почти до $6000, и это уже настоящий повод для паники, поскольку всего за сутки обвал составил в среднем 25% в зависимости от биржи.

биткоин

Эксперты прогнозируют падение до $3000 за один биток к концу текущего месяца, а сетевые магазины начинают снижать цены на видеокарты и постепенно выводить их из состояния искусственного дефицита. На данный момент причины очередного снижения курса биткоина остаются загадкой, но ситуация на рынке криптовалюты складывается не самая благоприятная – дешевеют и другие виды крипты, хотя и не такими темпами.

Напомним, что основатель компании McAfee пообещал съесть собственный пенис, если к 2020 году курс биткоина не достигнет $1 000 000. С учетом текущего положения дел, совсем скоро его ждет весьма интересный ужин. Добавим также, что в РоSSии готовится вступить в силу закон, предусматривающий взимание налогов с любых операций по криптовалюте.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Как покупка наркотиков за биткоины может обнаружиться годы спустя
Испания передала США роSSийского "короля спама"Испания передала США роSSийского "короля спама"
«Google зависим от Apple»: инвесторы обеспокоены ростом издержек компании«Google зависим от Apple»: инвесторы обеспокоены ростом издержек компании
В Украине запустили бесплатную онлайн-платформу для подготовки к ВНОВ Украине запустили бесплатную онлайн-платформу для подготовки к ВНО
"Квазар" отрицает причастность к криптофермам и финансированию "ДНР" и "ЛНР""Квазар" отрицает причастность к криптофермам и финансированию "ДНР" и "ЛНР"
Блок рекламы


Похожие новости
Google запустил обучающий курс по универсальным кампаниям для приложенийGoogle запустил обучающий курс по универсальным кампаниям для приложений
В 2018 году у биткоина может появиться до 50 форков
Цена биткоина упала ниже $10 000Цена биткоина упала ниже $10 000
BitConnect прекратил кредитование и закрывает биржу. Курс BCC упал на 93% за сутки
Google и Coursera запускают онлайн-курс по техподдержкеGoogle и Coursera запускают онлайн-курс по техподдержке
Спекулятивный рынок: цену биткоина со $150 до $1000 подняли два бота в 2013 году
AdWords переносит все кампании для Gmail в новый интерфейсAdWords переносит все кампании для Gmail в новый интерфейс
Financial Times: Павел Лернер заплатил $1 млн в биткоинах за освобождение
От биткоина откололась еще одна криптовалютаОт биткоина откололась еще одна криптовалюта
Нацсовет впервые объявил конкурс на цифровое радиоНацсовет впервые объявил конкурс на цифровое радио
Последние новости
Подгружаем последние новости