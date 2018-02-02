Суд в Крыму отправил левого активиста в СИЗО на 2 месяца за посты в соцсети

Евгения Каракашева обвиняют в экстремизме и призывах к терроризму.

Суд в Крыму отправил левого активиста в СИЗО на 2 месяца за посты в соцсети
Фото: goodvin.info

В пятницу, 2 февраля, подконтрольный РФ Евпаторийский городской суд Крыма избрал меру пресечения левому активисту Евгению Каракашеву в виде содержания в СИЗО на два месяца - до 1 апреля.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Утром 1 февраля у него в доме прошел обыск, самого Каракашева сразу задержали, уложили на пол, надели наручники за спиной. Только вечером ему разрешили позвонить другу, чтобы тот обратился к адвокату.

На суде следователь Абушаев заявил, что не помнит, сколько времени Каракашев был в наручниках - "5 минут или 3 часа", а в отдел полиции он Каракашеву "предложил проехаться", на что тот якобы согласился добровольно.

Каракашеву вменяют ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды) и ч.2 ст. 205.2 (публичные призывы к терроризму) УК РФ. Причиной послужили текстовые посты в соцсети "ВКонтакте" на политическую тему за 2014 и за 2017 годы.

Евгений Каракашев - левый активист и антифашист, активно участвовал в акциях против милицейского произвола.

Напомним, 31 января суд в Крыму рассмотрел первые из более полусотни апелляций по "делу одиночных пикетов".


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