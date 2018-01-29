Карта данных с фитнес-приложений раскрыла секретные базы США

Гаджеты для американских военных закупил Пентагон.

Карта данных с фитнес-приложений раскрыла секретные базы США
Данные об использовании фитнес-приложений в провинциальных районах Афганистана
Фото: strava.com

Интерактивная карта, которая "подсвечивает" маршруты людей, использующих фитнес-гаджеты, такие как Fitbit и Jawbone, раскрывает "высокочувствительную информацию о локации и деятельности американских военных баз", сообщает The Washington Post.

Речь идет о карте The Global Heat Map, созданной компанией Strava, работающей с GPS. Для создания карты компания использовала спутниковые данные о местонахождении и передвижениях пользователей фитнес-трекеров за два года: с 2015 по 2017-й. На карте подсвечиваются четыре типа активности: поездки на велосипедах, бег, водные и зимние виды физической активности.

Strava утверждает, что у нее 27 млн пользователей по всему миру. Среди них - пользователи популярных фитнес-гаджетов Fitbit и Jawbone, а также подписчики собственного приложения компании.

"В зонах военных действий и пустынях в таких странах, как Ирак и Сирия, карта почти полностью темная - за исключением небольших мест активности. Приближение к таким зонам показывает, что это американские военные базы", - отмечает Washington Post. Представитель Центрального командования США полковник ВВС Джон Томас сообщил, что военные изучают возможные последствия, которые принесет раскрытие таких данных.

Пентагон продвигал использование фитнес-трекеров Fitbit: в 2013 году ведомство закупило военнослужащим 2,5 тыс. трекеров в рамках кампании по борьбе с ожирением.

The Global Heat Map была опубликована в ноябре 2017 года, но внимание общественности к ней было привлечено в январе. Первым то, что американские базы на Ближнем Востоке "подсвечены, как рождественская елка", заметил австралийский студент Натан Русер, изучающий международную безопасность.

Фактически на карту нанесены все маршруты людей, использовавших фитнес-гаджеты в районе американских военных объектов, благодаря чему на карте можно увидеть, например, детальную карту американской базы в Кандагаре в Афганистане. Журналист издания Daily Beast Адам Раунсли заметил значительное число проявлений физической активности рядом с предполагаемой базой ЦРУ в Могадишо. Журналист New Yorker обнаружил месторасположение базы Сил специальных операций США в регионе Сахель в Африке.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ripple хочет стать биткоином для банков. Но у банков другие планы
В Японии хакеры похитили криптовалюту на $400 млн, - BloombergВ Японии хакеры похитили криптовалюту на $400 млн, - Bloomberg
«Это подрывает бизнес доверия»: фейковое порно со знаменитостями заполонило Reddit
Литовский стартап Prodeum якобы привлек миллионы на ICO, после чего удалил сайт, оставив лишь одно словоЛитовский стартап Prodeum якобы привлек миллионы на ICO, после чего удалил сайт, оставив лишь одно слово
В Facebook изобрели новую единицу времени — «флики» длиной в 1,41723356 наносекунды
Блок рекламы


Похожие новости
Германия может ввести санкции против Facebook из-за сбора данных о пользователяхГермания может ввести санкции против Facebook из-за сбора данных о пользователях
Google не будет запрещать экспорт данных AdWords через API сервисаGoogle не будет запрещать экспорт данных AdWords через API сервиса
Французский регулятор обвинил Facebook в нарушении закона о защите персональных данныхФранцузский регулятор обвинил Facebook в нарушении закона о защите персональных данных
Google обвинили в сборе данных 5,4 млн британских пользователей iPhoneGoogle обвинили в сборе данных 5,4 млн британских пользователей iPhone
Мировая карта интернет-цензуры: Украина — в зоне свободыМировая карта интернет-цензуры: Украина — в зоне свободы
Disqus сообщил об утечке данных 17,5 млн пользователей в 2012 году
Yahoo сообщила о краже данных 3 млрд пользователейYahoo сообщила о краже данных 3 млрд пользователей
Google сообщил о рекордном числе запросов от властей на раскрытие данныхGoogle сообщил о рекордном числе запросов от властей на раскрытие данных
Киберполиция раскрыла экс-госслужащего, который торговал закрытыми персональными данными украинцевКиберполиция раскрыла экс-госслужащего, который торговал закрытыми персональными данными украинцев
AVentures вкладывает $500 000 в Spinbackup — сервис для бэкапа облачных данных
Последние новости
Подгружаем последние новости