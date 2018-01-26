Украина вошла в список стран-лидеров по внедрению блокчейна
Украина оказалась в списке из 14 стран, которые были признаны лидерами по внедрению блокчейна. Список был составлен в рамках отчета The Networked Hotbeds of Blockchain, который определяет ключевые хабы в развитии технологии. Автор отчета — организация Blockchain Research Institute. Соответствующим слайдом поделился у себя в LinkedIn основатель Blockchain Research Institute Дон Тапскотт. , пишут
Кроме Украины в список лидеров внедрения блокчейна также вошли США, Канада, Бразилия, Австралия, Израиль, ОАЭ, Грузия, Эстония, Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Китай. Карта, которую опубликовал Тапскотт — лишь часть отчета, который будет опубликован позже.
Blockchain Research Institute — основанная в 2017 году организация, которая проводит исследования в сфере блокчейна и его применения. Ее основатель Дон Тапскотт — предприниматель, блокчейн-эксперт и автор бестселлера Blockchain Revolution.
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26.01.2018 16:59