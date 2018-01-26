Украина вошла в список стран-лидеров по внедрению блокчейна

Украина оказалась в списке из 14 стран, которые были признаны лидерами по внедрению блокчейна. Список был составлен в рамках отчета The Networked Hotbeds of Blockchain, который определяет ключевые хабы в развитии технологии. Автор отчета — организация Blockchain Research Institute. Соответствующим слайдом поделился у себя в LinkedIn основатель Blockchain Research Institute Дон Тапскотт. , пишут AIN.UA

Кроме Украины в список лидеров внедрения блокчейна также вошли США, Канада, Бразилия, Австралия, Израиль, ОАЭ, Грузия, Эстония, Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Китай. Карта, которую опубликовал Тапскотт — лишь часть отчета, который будет опубликован позже.

Blockchain Research Institute — основанная в 2017 году организация, которая проводит исследования в сфере блокчейна и его применения. Ее основатель Дон Тапскотт — предприниматель, блокчейн-эксперт и автор бестселлера Blockchain Revolution.


Дмитрий Демченко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
«Это подрывает бизнес доверия»: фейковое порно со знаменитостями заполонило Reddit
Голландские хакеры два года следили за роSSийскимиГолландские хакеры два года следили за роSSийскими
В Instagram появилась функция слежки за пользователямиВ Instagram появилась функция слежки за пользователями
Хакеры взломали Facebook президента БолгарииХакеры взломали Facebook президента Болгарии
В Facebook изобрели новую единицу времени — «флики» длиной в 1,41723356 наносекунды
Блок рекламы


Похожие новости
Соцсеть Вконтакте попала в список крупнейших пиратских ресурсов по версии СШАСоцсеть Вконтакте попала в список крупнейших пиратских ресурсов по версии США
Мининформполитики пообещало дополнить список запрещенных сайтовМининформполитики пообещало дополнить список запрещенных сайтов
Украина попала на второе место рейтинга дешевизны интернета
400 террабайт в день: Как Vodafone Украина монетизирует большие данные, которые собирает через свою сеть400 террабайт в день: Как Vodafone Украина монетизирует большие данные, которые собирает через свою сеть
Разработчик Bitcoin создал криптовалюту, которую можно будет использовать в разных блокчейнах
Мировая карта интернет-цензуры: Украина — в зоне свободыМировая карта интернет-цензуры: Украина — в зоне свободы
Ripple — криптовалюта без блокчейна и майнинга. Как это?Ripple — криптовалюта без блокчейна и майнинга. Как это?
Создатели Flawless App собрали на GitHub список статей о маркетинге для разработчиков
Украинская AIR достигла 100 млрд просмотров и вошла в топ-3 в глобальном рейтинге YouTube-сетейУкраинская AIR достигла 100 млрд просмотров и вошла в топ-3 в глобальном рейтинге YouTube-сетей
«Google Украина» запускает серию бесплатных вебинаров с полезными советами по AdWords«Google Украина» запускает серию бесплатных вебинаров с полезными советами по AdWords
Последние новости
Подгружаем последние новости