AdWords переносит все кампании для Gmail в новый интерфейс

Сегодня, 16 января, Google AdWords перенесёт все кампании для Gmail из старой версии интерфейса в новую. Об этом говорится в сообщении, разосланном пользователям сервиса.

После завершения этого процесса управлять кампаниями в старом интерфейсе будет невозможно.

В рассылке AdWords отмечает, что если в текущие кампании для Gmail нужно внести изменения, то сделать это нужно до переноса. В противном случае, кампании будут активными,но добавить в них объявления или внести другие изменения не получится.

Чтобы запустить рекламу в Gmail после 16 января, нужно будет создать соответствующую кампанию в рамках кампании в КМС в новом интерфейсе AdWords.

Кроме того, Google может изменить или удалить настройки, несовместимые с новым подтипом «Кампания в Gmail» . Перечень этих настроек приведён в справке AdWords .