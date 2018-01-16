AdWords переносит все кампании для Gmail в новый интерфейс
Сегодня, 16 января, Google AdWords перенесёт все кампании для Gmail из старой версии интерфейса в новую. Об этом говорится в сообщении, разосланном пользователям сервиса.
После завершения этого процесса управлять кампаниями в старом интерфейсе будет невозможно.
В рассылке AdWords отмечает, что если в текущие кампании для Gmail нужно внести изменения, то сделать это нужно до переноса. В противном случае, кампании будут активными,но добавить в них объявления или внести другие изменения не получится.
Чтобы запустить рекламу в Gmail после 16 января, нужно будет создать соответствующую кампанию в рамках кампании в КМС в новом интерфейсе AdWords.
Кроме того, Google может изменить или удалить настройки, несовместимые с
Напомним,что в этом месяце Google AdWords отключит расширение «Отзывы».
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