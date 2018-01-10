Криптовалюта TRON пробилась в топ-10 за полгода. Ее основателя обвинили в мошенничестве

TRON — азиатская криптовалюта, основателя которой даже сравнили с Джеком Ма (основатель Alibaba Group — прим.ред). Генеральный директор TRON Джастин Сун создал не уникальную по своей идее, но прорывную площадку для обмена контентом на основе блокчейна. Что самое главное, систему обещают сделать бесплатной и доступной по всему миру, а контентом будут управлять сами пользователи. Они смогут свободно публиковать, хранить и делиться контентом, зарабатывая на этом внутренние токены Tronix. Основатели проекта утверждают, что платформа будет предоставлять разработчикам игр и создателям контента необходимую инфраструктуру, включая функции разработки, оплаты и совместного использования средств, пишут AIN.UA .

Все действия внутри платформы завязаны на использовании двух токенов: Tronix (TRX) и Tron Power (TP). Tronix изначально являлся средством привлечения инвестиций в проект — ICO проводилось в сентябре 2017 года. Тогда команде удалось собрать больше $70 млн. Всего выпущено 100 млрд токенов, из которых только 40% продали при первичном размещении. Еще 35% принадлежит самой компании, 15% — частным инвесторам. Остальные 10% отдали компании-разработчику первого поддерживаемого платформой приложения Peiwo — китайского аналога Snapchat. Что касается второго токена, то его можно только обменять на Tronix, при этом продать или купить за него что-либо не получится. Tron Power будет использоваться в качестве награды за определенные действия пользователей на площадке. Похожая стратегия реализована в проекте Golos, где пользователи могут передавать одноименные токены тем авторам, чьи публикации им понравились.

Джастин Сун, основатель и генеральный директор Tron Foundation

Помимо этого, в рамках проекта любой из пользователей сможет провести ICO и выпустить привязанные к Tronix токены. Это реализовано с помощью собственного протокола TRON 20, однако подробного плана реализации этой задумки проект пока не представил. Известно только, что площадка сможет принимать к оплате не только собственную криптовалюту, но и другие: Bitcoin, Ethereum, Qtum и EOS.

Спустя менее чем полгода после проведения ICO проект сумел вырваться в топ-10 криптовалют по капитализации, обогнав «бывалых» Dash, Monero и NEO. Причин у такого скачка может быть несколько. Первая: идея TRON действительно интересна крупным компаниям. Об этом говорит в своем Twitter основатель проекта Джастин Сун, упоминая, что к нему обращаются компании из списка NASDAQ, а еще те, чья база пользователей превышает 100 млн человек. В начале января он также заявил, что вскоре стартап объявит о партнерстве с «престижной» публичной компанией, однако пока информации о сотрудничестве нет.

Вторая причина: «раздувание пузыря». Несмотря на громкие заявления основателя, инвесторы критикуют команду за отсутствие минимального продукта. Сообщество негодует, ведь «вместо реальной работы команда TRON занимается только маркетингом и заключением каких-то непонятных соглашений». Кроме того, сообщество подозревает Суна в мошенничестве — на Reddit и тематических форумах обсуждают крупную продажу 6 млрд токенов TRX на прошлой неделе. В своем Twitter Сун заявил, что не имеет к этой истории никакого отношения, а сделки совершал маркет-мейкер, «который использовал счет для торговли и повышения способности по закрытию позиций, а не продаже токенов». Позже сообщество заметило, что адрес Ethereum-кошелька, с которого проводились транзакции, также привязан к смарт-контракту пользователя под ником «justinpets» в игре CryptoKitties.

«Забавно, ведь маркет-мейкера, который зарегистрировался под этим ником в игре, действительно зовут как и меня. А вообще при регистрации я использую свое китайское имя Ючен, а не английское имя. Это было бы непрофессионально с моей стороны», — написал Сун в ответ.

Апогеем этой истории стало недавняя трансляция Суна в Periscope, которой он также поделился и в Twitter . Основатель проекта в live-режиме рассказывал о планах команды и вскоре показал аналог CryptoKitties, который должен запуститься на платформе TRON. Пользователи заметили, что никнейм, отобразившийся в игре, похож на никнейм в настоящей CryptoKitties — «justinsun», а также не сходится с заявлением Суна о «непрофессиональности» в использовании никнеймов. Конечно, все это могло быть просто стечением обстоятельств, поэтому слепо утверждать о недобросовестности основателя не стоит. Сам Джастин пока никак не прокомментировал этот инцидент.

Негативный новостной фон сильно скорректировал стоимость TRX после резкого роста. В начале декабря цена монеты не превышала $0,004, к концу месяца она выросла ровно в 10 раз, а после публикации Суном твита о ближайших планах проекта взлетела до $0,28. Однако уже к 10 января средневзвешенный курс находится на уровне $0,1 за монету.