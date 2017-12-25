Bitcoin упал до $13 000, Bitcoin Cash растет. Что происходит?

15 декабря платежный сервис BitPay объявил о расширении списка поддерживаемых криптовалют, в числе которых на первом месте оказалась Bitcoin Cash. BitPay — компания, которая предоставляет собственное ПО для хранения криптовалют, выпускает специальные дебетовые карты для оплаты биткоинами, а также является обменником для пользователей, не желающих заморачиваться с вводом и выводом фиатных денег через криптовалютные биржи. С момента объявления сервиса о поддержке Bitcoin Cash курс валюты поднялся до $3000. Следующим толчком стало сообщение бирж Coinbase и GDAX о немедленном начале торгов Bitcoin Cash. Поднимавшийся на протяжении нескольких дней курс немедленно отреагировал на это сообщение и преодолел отметку в $4000. Всего через пару минут после начала торгов на биржах пара BCH/USD показала «значительную волатильность», что привело к немедленной остановке торгов — курс Bitcoin Cash на Coinbase и GDAX около часа держался на отметке $9500, пишут AIN.UA .

Как говорят в Coinbase, все сделки по завышенным ценам на бирже были отменены.

Это могло произойти по причине инсайдерской торговли. Сотрудники бирж за несколько недель до момента добавления Bitcoin Cash в листинг знали об этом событии, поэтому могли беспрепятственно закупать валюту на других биржах, чтобы в момент добавления заработать на скачке. При этом Coinbase в своем блоге написала, что ее сотрудникам «было запрещено торговать Bitcoin Cash за несколько недель до официального объявления», а нарушение этого запрета приведет к уголовной ответственности. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг заявил: «Если мы обнаружим свидетельства того, что кто-то из сотрудников нарушает наши требования – напрямую и не напрямую – я сразу же уволю этого сотрудника и приму соответствующие правовые меры».

CEO Bitcoin.com и ярый защитник Bitcoin Cash Роджер Вер также попытался защитить американскую биржу от «необоснованных обвинений». В интервью CNBC он заявил, что практика инсайдерской торговли «не является преступлением и не требует вмешательства регуляторов, даже если факт использования внутренней информации для собственного обогащения подтвердится».

«Я думаю, инсайдерская торговля – не преступление. В конце концов, покупатели должны осознавать, какой сервис они выбрали, будь то биржа или обычная кофейня. Не думайте, что правительство защитит вас от всего в мире», — отметил Вер.

На фоне этих событий курс биткоина начал падать. Состоянием на 22 декабря средневзвешенный курс составляет $13 600, согласно данным CoinMarketCap. При этом капитализация криптовалюты опустилась до отметки $228 млрд, а общая капитализация рынка снизилась более чем на $100 млрд всего за сутки. У такой коррекции есть несколько причин. Одна из них — заявление основателя и соучредителя Bitcoin.com Эмиля Ольденбурга о том, что он продал все свои биткоины. В разговоре с журналистом шведского сайта Breakit Ольденбург подчеркнул, что он считает биткоин непригодным для активной криптоторговли, поэтому продал все монеты, а на вырученные средства купил Bitcoin Cash.

«Биткоин стал самым рискованным инвестированием сейчас. Это чрезвычайно высокий риск. Поэтому я недавно продал все свои биткоины и переключился на Bitcoin Cash», — сказал Ольденбург.

Интересно в этой ситуации и то, что непосредственным начальником Ольденбурга является Роджер Вер, владелец Bitcoin.com и одного из самых крупных капиталов в сети Bitcoin Cash. В октябре этого года Вер заявлял, что считает Bitcoin Cash «истинным» биткоином, отображающим наследие Сатоши Накамото, а недавно отметил, что инвесторам стоит подготовиться к обесцениванию биткоина и вложить свои средства в Bitcoin Cash.

Коррекции на рынке также сопутствует новостной фон. Вчера появились сообщения о том, что эмитент токенизированных долларов Tether подвергся хакерской атаке, в результате которой злоумышленники смогли завладеть около $31 млн в USDT. Но несмотря на то, что биткоин и большинство алькоинов серьезно упали в цене, трейдеры называют этот момент «рождественской распродажей» и настроены оптимистично.

На американской бирже LedgerX, например, неизвестный трейдер разместил заявку стоимостью $990 000 за право купить до 275 BTC в конце 2018 года. Ставка была сделана с помощью контракта, позволяющего приобрести актив по определенной цене до заданной даты, независимо от текущей цены. Покупатель отдал по $3 600 за 1 BTC, чтобы зафиксировать цену $50 000 до 28 декабря 2018 года. Если до этой даты он пожелает покрыть весь объем сделки, ему придется внести еще $13 750 000, а общий объем инвестиций составит около $15 млн. CEO LedgerX Пол Чоу сказал, что «неизвестным покупателем» может быть некий инвестиционный фонд, который до недавнего времени не имел возможности работать с биткоином на регулируемых площадках.

«Не сомневаюсь, что существуют целые структуры, которые интересуются подобными сделками и уже участвуют в них. Это не частный инвестор, скажем так», — сказал Чоу.

Майк Новограц, генеральный директор Global Investment Partners, в интервью Bloomberg подтвердил прошлые свои высказывания, что «биткоин – это пузырь, который когда-нибудь лопнет, но это не помешает инвесторам заработать на криптовалюте».