Apple представит пять компьютеров на фирменных процессорах в 2022 году — в том числе 13-дюймовый MacBook Pro

Apple представит пять компьютеров на фирменных процессорах в 2022 году — в том числе 13-дюймовый MacBook Pro

Apple работает над пятью новыми компьютерами на базе фирменных Arm-процессоров, которые будут представлены в 2022 году, сообщает аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). Эксперт заявляет, что среди них будет и обновлённая версия представленного в прошлом году 13-дюймового MacBook Pro начального уровня.

Истчоник изображений: Apple

В последнем выпуске рассылки Power On Гурман сказал, что ожидает, что Apple выпустит пять новых компьютеров Mac в 2022 году. В их число войдут производительный моноблок iMac, который будет стоять в модельном ряду компании выше текущего 24-дюймового iMac с чипом M1, ноутбук MacBook Air с новым дизайном и чипом М2, обновлённый компактный десктоп Mac mini, новый ноутбук MacBook Pro начального уровня и профессиональный настольный компьютер Mac Pro.

Apple представит пять компьютеров на фирменных процессорах в 2022 году — в том числе 13-дюймовый MacBook Pro

В то время как об обновлении MacBook Air, Mac mini, а также новых Mac Pro и iMac слухи ходят уже некоторое время, информация об обновлении самого доступного MacBook Pro появляется впервые за последние полгода. Гурман заявляет, что новинка будет построена на базе того же чипа М2, что и грядущий MacBook Air, с восьмиядерным CPU и десятиядерным GPU, который обеспечит повышенную по сравнению с моделью предыдущего поколения производительность. Ранее выдвигались предположения, что доступный MacBook Pro будет снят с производства из-за выпуска 14- и 16-дюймовых MacBook Pro.

Гурман заявил, что, помимо новых компьютеров Mac, в следующем году ожидает запуска iPhone SE с поддержкой 5G, обновлённых AirPods Pro и гарнитуры дополненной реальности, которой приписывают название Apple Glass.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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