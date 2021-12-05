Ранний инженерный образец процессора Intel Raptor Lake c 24 ядрами и 32 потоками впервые засветился в бенчмарке

В базе данных кроссплатформенного бенчмарка BAPCo CrossMark были обнаружены данные о тестовой платформе под названием RPL-S ADP-S DDR5 UDIMM OC CRB. Вскоре они оттуда исчезли, однако портал Tom’s Hardware успел сделать скриншот, подтверждающий первое публичное появление процессора Intel Core 13-го поколения.

Ранний инженерный образец процессора Intel Raptor Lake c 24 ядрами и 32 потоками впервые засветился в бенчмарке

Источник изображения: VideoCardz

Как стало известно ещё в августе этого года, 13-я серия процессоров Core с кодовым обозначением Raptor Lake, которая придёт на смену актуальной серии Alder Lake, сможет предложить до 8 высокопроизводительных и до 16 энергоэффективных физических ядер. Таким образом, общее количество ядер у процессоров Intel нового поколения увеличится с 16 до 24 штук. Результаты тестов очень раннего инженерного образца (Engineering Sample 1, ES1) одного из чипов Raptor Lake фактически подтверждают эту информацию, хотя до официального анонса новых чипов остаётся больше 10 месяцев.

Ранний инженерный образец процессора Intel Raptor Lake c 24 ядрами и 32 потоками впервые засветился в бенчмарке

Источник изображения: BAPCO / Tom’s Hardware

Любопытной деталью также является то, что тестовая платформа с инженерным образцом процессора Raptor Lake была построена на базе материнской платы с чипсетом Intel Z690. Это подтверждает, что процессоры Intel будущей серии смогут работать с актуальными материнскими платами с процессорным разъёмом LGA 1700.

Несмотря на более ранние слухи о том, что 13-е поколение процессоров Intel Core будет изначально поддерживать оперативную память DDR5 стандарта JEDEC 5600 МТ/c, тестовая платформа была оснащена двумя модулями DDR5 со скоростью передачи данных 4800 МТ/с. Однако с учётом того, что в тесте участвовал очень ранний инженерный образец Raptor Lake, имеющий ограничение по тактовой частоте, использование ОЗУ с относительно низкой скоростью вполне оправдано.

Ранний инженерный образец процессора Intel Raptor Lake c 24 ядрами и 32 потоками впервые засветился в бенчмарке

Источник изображения: BAPCO / Tom’s Hardware

Также не следует обращать внимание и на показатели быстродействия самого процессора Raptor Lake, которые оказались значительно ниже, чем у актуального флагманского Core i9-12900K поколения Alder Lake. Как отмечает Tom’s Hardware, компания Intel имеет тесные связи с разработчиками теста, поэтому неудивительно, что первый тест чипа проводился не в более известных бенчмарках.

Ранний инженерный образец процессора Intel Raptor Lake c 24 ядрами и 32 потоками впервые засветился в бенчмарке

Источник изображения: VideoCardz

Анонс серии процессоров Intel Raptor Lake ожидается к четвёртому кварталу 2022 года. Как и Alder Lake, эти чипы будут построены на 7-нм техпроцессе, получат поддержку разъёма LGA 1700 и будут выпущены как в настольном, так и мобильном сегментах. Среди ключевых особенностей Raptor Lake прогнозируется оптимизация архитектуры, а также улучшенная работа механизма питания, что сделает системы на их базе более энергоэффективными.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запасы продукции поставщиков автомобильных чипов начали увеличиваться впервые с начала годаЗапасы продукции поставщиков автомобильных чипов начали увеличиваться впервые с начала года
Представлен башенный кулер Raijintek Themis II с пятью тепловыми трубкамиПредставлен башенный кулер Raijintek Themis II с пятью тепловыми трубками
MediaTek готовит чип Dimensity 7000 для мощных смартфонов среднего уровняMediaTek готовит чип Dimensity 7000 для мощных смартфонов среднего уровня
Европейский компьютерный рынок растёт вопреки дефициту компонентовЕвропейский компьютерный рынок растёт вопреки дефициту компонентов
MSI готовит игровые ноутбуки на процессоров Intel Alder Lake-P и новых видеокартах NVIDIAMSI готовит игровые ноутбуки на процессоров Intel Alder Lake-P и новых видеокартах NVIDIA
Блок рекламы


Похожие новости
Стали известны названия моделей и ожидаемые цены материнских плат MSI на чипсете Intel B660Стали известны названия моделей и ожидаемые цены материнских плат MSI на чипсете Intel B660
MSI готовит игровые ноутбуки на процессоров Intel Alder Lake-P и новых видеокартах NVIDIAMSI готовит игровые ноутбуки на процессоров Intel Alder Lake-P и новых видеокартах NVIDIA
Запасы продукции поставщиков автомобильных чипов начали увеличиваться впервые с начала годаЗапасы продукции поставщиков автомобильных чипов начали увеличиваться впервые с начала года
Китайская Maxsun выпустила настольную материнскую плату со встроенным мобильным процессором Intel Tiger LakeКитайская Maxsun выпустила настольную материнскую плату со встроенным мобильным процессором Intel Tiger Lake
OpenCL-производительность Intel Arc Alchemist с заниженной частотой оказалась на уровне GeForce RTX 2060OpenCL-производительность Intel Arc Alchemist с заниженной частотой оказалась на уровне GeForce RTX 2060
Белый дом отверг план Intel по расширению производства в КитаеБелый дом отверг план Intel по расширению производства в Китае
Магазины начали публиковать ожидаемые цены младших моделей процессоров Alder LakeМагазины начали публиковать ожидаемые цены младших моделей процессоров Alder Lake
Первые результаты тестов Intel Alder Lake в Cinebench R20 и R23: флагманский Core i9-12900K почти догнал Ryzen 9 5950XПервые результаты тестов Intel Alder Lake в Cinebench R20 и R23: флагманский Core i9-12900K почти догнал Ryzen 9 5950X
Apple M1 Pro и M1 Max уверенно обогнали флагманские процессоры AMD и Intel по однопоточной производительностиApple M1 Pro и M1 Max уверенно обогнали флагманские процессоры AMD и Intel по однопоточной производительности
ASUS представила 13-дюймовый гибридный ноутбук Vivobook 13 Slate OLED на процессоре Intel PentiumASUS представила 13-дюймовый гибридный ноутбук Vivobook 13 Slate OLED на процессоре Intel Pentium
Последние новости
Подгружаем последние новости