Ранний инженерный образец процессора Intel Raptor Lake c 24 ядрами и 32 потоками впервые засветился в бенчмарке

В базе данных кроссплатформенного бенчмарка BAPCo CrossMark были обнаружены данные о тестовой платформе под названием RPL-S ADP-S DDR5 UDIMM OC CRB. Вскоре они оттуда исчезли, однако портал Tom’s Hardware успел сделать скриншот, подтверждающий первое публичное появление процессора Intel Core 13-го поколения.

Источник изображения: VideoCardz

Как стало известно ещё в августе этого года, 13-я серия процессоров Core с кодовым обозначением Raptor Lake, которая придёт на смену актуальной серии Alder Lake, сможет предложить до 8 высокопроизводительных и до 16 энергоэффективных физических ядер. Таким образом, общее количество ядер у процессоров Intel нового поколения увеличится с 16 до 24 штук. Результаты тестов очень раннего инженерного образца (Engineering Sample 1, ES1) одного из чипов Raptor Lake фактически подтверждают эту информацию, хотя до официального анонса новых чипов остаётся больше 10 месяцев.

Источник изображения: BAPCO / Tom’s Hardware

Любопытной деталью также является то, что тестовая платформа с инженерным образцом процессора Raptor Lake была построена на базе материнской платы с чипсетом Intel Z690. Это подтверждает, что процессоры Intel будущей серии смогут работать с актуальными материнскими платами с процессорным разъёмом LGA 1700.

Несмотря на более ранние слухи о том, что 13-е поколение процессоров Intel Core будет изначально поддерживать оперативную память DDR5 стандарта JEDEC 5600 МТ/c, тестовая платформа была оснащена двумя модулями DDR5 со скоростью передачи данных 4800 МТ/с. Однако с учётом того, что в тесте участвовал очень ранний инженерный образец Raptor Lake, имеющий ограничение по тактовой частоте, использование ОЗУ с относительно низкой скоростью вполне оправдано.

Источник изображения: BAPCO / Tom’s Hardware

Также не следует обращать внимание и на показатели быстродействия самого процессора Raptor Lake, которые оказались значительно ниже, чем у актуального флагманского Core i9-12900K поколения Alder Lake. Как отмечает Tom’s Hardware, компания Intel имеет тесные связи с разработчиками теста, поэтому неудивительно, что первый тест чипа проводился не в более известных бенчмарках.

Источник изображения: VideoCardz

Анонс серии процессоров Intel Raptor Lake ожидается к четвёртому кварталу 2022 года. Как и Alder Lake, эти чипы будут построены на 7-нм техпроцессе, получат поддержку разъёма LGA 1700 и будут выпущены как в настольном, так и мобильном сегментах. Среди ключевых особенностей Raptor Lake прогнозируется оптимизация архитектуры, а также улучшенная работа механизма питания, что сделает системы на их базе более энергоэффективными.



