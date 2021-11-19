Новый чипсет MediaTek Dimensity 9000 способен на равных конкурировать с флагманами Qualcomm Snapdragon

MediaTek анонсировала новейшую мобильную платформу Dimensity 9000 — самый мощный чипсет за всю историю компании. Ожидается, что он получит характеристики, как минимум равные тем, что предлагаются во флагманских моделях, выпускаемых более популярными Qualcomm и Samsung.

Источник изображения: MediaTek

Даже самые сильные чипсеты компании вроде прошлогоднего Dimensity 1000 уступали в производительности своим передовым современникам вроде Qualcomm Snapdragon 888 или Samsung Exynos 2100. Ожидается, что новый вариант сможет полностью изменить ситуацию на рынке флагманских смартфонов.

Dimensity 9000 — первый мобильный чип, выпускаемый в соответствии с 4-нм техпроцессом TSMC, кроме того, он использует новейшую архитектуру Arm v9. Процессор мобильной платформы использует новые ядра Arm: одно высокопроизводительное Cortex-X2 с частотой 3,05 ГГц, три Cortex-A710 (2,85 ГГц) и четыре энергоэффективных Cortex-A510 (1,8 ГГц). GPU представляет собой 10-ядерный Arm Mali-G710, используется шестиядерный APU десятого поколения, разработанный самой MediaTek. Он применяется для обработки алгоритмов искусственного интеллекта и, по данным производителя, потребляет в четыре раза меньше энергии, чем вариант предыдущего поколения.

Примечательно, что 18-битный ISP-процессор Imagiq Gen 7 поддерживает съёмку с разрешением фото до 320 мегапикселей (если найдётся вариант матрицы для камеры смартфона с таким разрешением). Обеспечена передача данных со скоростью до 9 гигапикселей в секунду.

Как и другие современные чипсеты, Dimensity 9000 имеет интегрированный 5G-модем, но здесь он уступает конкурентам, и способен работать только на частотах до 6 ГГц, более быстрый стандарт mmWave не поддерживается. Dimensity 9000 предположительно станет первой мобильной платформой для смартфонов, поддерживающих Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E.

Использовать новейшие технологии Arm намерена не только MediaTek. Например, Qualcomm рассчитывает анонсировать преемника флагманскому чипсету Snapdragon 888 на ежегодном мероприятии Snapdragon Tech Summit уже 30 ноября.

В любом случае анонс нового флагмана — большой шаг вперёд для MediaTek. Чипсеты компании долгое время были «запасным вариантом», по мере необходимости вынужденно заменяя в смартфонах решения Qualcomm и Samsung на устройствах с ОС Android. Судя по всему, Dimensity 9000 действительно станет моделью, способной состязаться со Snapdragon на равных. Теперь всё зависит от готовности производителей смартфонов поддержать внедрение новой платформы.



