NVIDIA начала платить поставщикам авансом миллиарды долларов, чтобы в будущем получать достаточно чипов и справиться с дефицитом

NVIDIA начала платить поставщикам авансом миллиарды долларов, чтобы в будущем получать достаточно чипов и справиться с дефицитом

На отчётной конференции руководство NVIDIA призналось, что увеличение объёмов поставок графических процессоров в минувшем квартале не смогло удовлетворить спрос в полном объёме, и запасы продукции в рознице по-прежнему малы. Теперь компания вынуждена больше платить авансом своим поставщикам, которые обязуются в будущем предоставить определённое количество продукции. Контракты стали долгосрочными.

По словам финансового директора компании Колетт Кресс (Colette Kress), только в минувшем квартале NVIDIA выплатила поставщикам $1,64 млрд в счёт будущих отгрузок, а в текущем квартале она выплатит ещё $1,79 млрд. Обязательства перед партнёрами и поставщиками в целом выросли последовательно с $4,79 до $6,9 млрд, хотя год назад они ограничивались $2,57 млрд. Такова плата за гарантии поставок нужного количества графических процессоров и микросхем памяти в условиях дефицита.

Если во втором квартале текущего фискального года складские запасы NVIDIA оценивались в $2,11 млрд, то в третьем они выросли до $2,23 млрд, хотя год назад вообще не превышали $1,49 млрд. По словам Колетт Кресс, увеличиваются и сроки поставок компонентов, что «замораживает» дополнительное количество оборотных средств. При этом руководство компании отказалось делать прогнозы на следующий год, хотя и призналось, что часть выплачиваемых поставщикам сейчас средств обеспечивает именно поставки следующего года.

В четвёртом квартале выручка от поставок серверных компонентов NVIDIA может превысить игровую. Они уже сейчас очень близки: $2,94 млрд в первом случае и $3,22 млрд во втором. Возможно, недалёк и тот момент, когда NVIDIA будет получать на серверном направлении половину совокупной выручки. Последовательное улучшение финансовых показателей в серверном и игровом сегментах, как отмечают представители компании, в четвёртом квартале сможет с запасом перекрыть снижение выручки от поставок ускорителей CMP для майнинга. Последний показатель в четвёртом квартале окажется пренебрежимо низким, уже в третьем квартале он не превышал $105 млн.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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