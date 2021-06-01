Intel раскритиковала процессоры Apple M1 за низкую производительность в играх

После того, как Apple начала переводить свои компьютеры с процессоров Intel на фирменные ARM-чипы, компания Intel не прекращает нападки на Mac, заявляя, что они почти во всём уступают ПК, основанных на её процессорах. Очередной темой для язвительных комментариев стала игровая производительность, которая в ARM-компьютерах Apple оставляет желать лучшего.

macrumors.com

Сегодня Intel представила пополнение семейства процессоров Tiger Lake-U для ноутбуков, и частота новых моделей может достигать 5 ГГц. В их состав входит графический ускоритель Iris Xe, который позволяет запускать популярные игры в разрешении 1080p без дискретной видеокарты. Пользуясь случаем, компания в очередной раз уколола компьютеры Apple с чипом М1, заявив, что такие Mac демонстрируют неудовлетворительную производительность в играх, что делает их хуже, чем большинство Windows-устройств на базе процессоров Intel . Также было отмечено, что для запуска игр на компьютерах Apple необходимо использовать эмулятор или виртуальную машину.

Intel

Кроме того, Intel продемонстрировала диаграмму, на которой сравнила 16-дюймовый MacBook Pro на базе процессора Core i9-9980HK и видеокарты AMD Radeon Pro 5600M c компьютеров, основанным на процессоре Core i5-11400H и графическом адаптере NVIDIA GeForce RTX 3060. Конечно, ПК на базе более нового процессора показал лучшие результаты во всех тестах, что позволило Intel заявить, что ПК на базе её процессоров предлагают лучший игровой опыт, чем любой ноутбук Apple . Intel также сказала, что потребности геймеров и создателей контента во многом совпадают, а потому и первым, и вторым Windows-компьютеры на базе её чипов подойдут лучше.

Intel

Комментируя свои нападки на Apple , компания Intel заявила, что та «слишком публично заявила о переходе на фирменные процессоры и теперь является прямым конкурентом Intel».



