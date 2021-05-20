Xiaomi показала свой самый мощный ноутбук Mi Notebook Pro X

18 мая Xiaomi опубликовала новый тизер, посвященный своему флагманскому ноутбуку Mi Notebook Pro X. Об этом пишет ixbt.com.

Xiaomi показала свой самый мощный ноутбук Mi Notebook Pro X
Фото: ixbt.com

Что известно

На картине устройство показано с открытой крышкой.

Премьера Mi Notebook Pro X состоится в июне. Ноутбук получил дискретную графику в виде GeForce RTX 3050 Ti — именно по этой причине он называется самым мощным из мобильных компьютеров Xiaomi.

О процессорах данных нет, но скорее всего будут использоваться какие-то CPU Intel Tiger Lake — H35 или H45.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вчерашнее отключение электричества на Тайване не навредило производству чипов памяти DRAM и NANDВчерашнее отключение электричества на Тайване не навредило производству чипов памяти DRAM и NAND
Немецкий суд признал, что Google незаконно использовала технологию Sonos, связанную с беспроводными динамикамиНемецкий суд признал, что Google незаконно использовала технологию Sonos, связанную с беспроводными динамиками
Huawei представит 19 мая смарт-телевизор Smart Screen SE со встроенной камеройHuawei представит 19 мая смарт-телевизор Smart Screen SE со встроенной камерой
Corsair в этом году выпустит модули памяти DDR5-6400 объёмом до 128 ГбайтCorsair в этом году выпустит модули памяти DDR5-6400 объёмом до 128 Гбайт
Установлен рекорд разгона GPU — видеокарта Radeon RX 6900 XT перемахнула через 3,3 ГГцУстановлен рекорд разгона GPU — видеокарта Radeon RX 6900 XT перемахнула через 3,3 ГГц
Блок рекламы


Похожие новости
MSI обновила игровые ноутбуки процессорами Tiger Lake-H и видеокартами GeForce RTX 3000MSI обновила игровые ноутбуки процессорами Tiger Lake-H и видеокартами GeForce RTX 3000
HP представила рабочие ноутбуки ZBook G8 на процессорах Intel Tiger Lake-HHP представила рабочие ноутбуки ZBook G8 на процессорах Intel Tiger Lake-H
ASUS готовится выпустить ноутбуки ROG Zephyrus M16 и S17 на базе чипов Intel Tiger Lake-HASUS готовится выпустить ноутбуки ROG Zephyrus M16 и S17 на базе чипов Intel Tiger Lake-H
Sennheiser продал свой бизнес по производству наушниковSennheiser продал свой бизнес по производству наушников
Новые ноутбуки Apple MacBook могут получить яркий дизайн в стиле iMacНовые ноутбуки Apple MacBook могут получить яркий дизайн в стиле iMac
Рассекречены новые игровые ноутбуки Gigabyte Aorus на платформе Intel Tiger Lake-HРассекречены новые игровые ноутбуки Gigabyte Aorus на платформе Intel Tiger Lake-H
Глава Razer намекнул на грядущий выпуск игровых ноутбуков Blade с процессорами AMD RyzenГлава Razer намекнул на грядущий выпуск игровых ноутбуков Blade с процессорами AMD Ryzen
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит мощный аккумулятор и процессор Snapdragon 870Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит мощный аккумулятор и процессор Snapdragon 870
Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go с процессором ARM и системой Windows 10 за $350Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go с процессором ARM и системой Windows 10 за $350
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5G 14M 2021 оснащён чипом Snapdragon 8cxНоутбук Lenovo IdeaPad 5G 14M 2021 оснащён чипом Snapdragon 8cx
Последние новости
Подгружаем последние новости