Xiaomi показала свой самый мощный ноутбук Mi Notebook Pro X

18 мая Xiaomi опубликовала новый тизер, посвященный своему флагманскому ноутбуку Mi Notebook Pro X. Об этом пишет ixbt.com.

Фото: ixbt.com

Что известно

На картине устройство показано с открытой крышкой.

Премьера Mi Notebook Pro X состоится в июне. Ноутбук получил дискретную графику в виде GeForce RTX 3050 Ti — именно по этой причине он называется самым мощным из мобильных компьютеров Xiaomi.