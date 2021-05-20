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2021-05-20
Xiaomi показала свой самый мощный ноутбук Mi Notebook Pro X
18 мая Xiaomi опубликовала новый тизер, посвященный своему флагманскому ноутбуку Mi Notebook Pro X. Об этом пишет ixbt.com.
Фото: ixbt.com
Что известно
На картине устройство показано с открытой крышкой.
Премьера Mi Notebook Pro X состоится в июне. Ноутбук получил дискретную графику в виде GeForce RTX 3050 Ti — именно по этой причине он называется самым мощным из мобильных компьютеров Xiaomi.
О процессорах данных нет, но скорее всего будут использоваться какие-то CPU Intel Tiger Lake — H35 или H45.