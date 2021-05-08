Новые ноутбуки Apple MacBook могут получить яркий дизайн в стиле iMac

Авторитетный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser), информация от которого ранее неоднократно подтверждалась, сообщил о том, что новые портативные компьютеры Apple MacBook будут предлагаться в различных вариантах цветового исполнения.

Ранее Проссер распространил сведения о том, что настольные компьютеры iMac нового поколения выйдут в разных цветах. Эти данные подтвердились в прошлом месяце, когда Apple анонсировала кардинально переработанный iMac на базе чипа M1, оборудованный 24-дюймовым 4.5К-экраном. Напомним, что этот моноблок предлагается сразу в семи цветах — зелёном, жёлтом, оранжевом, красном, синем, голубом и серебристом.

Теперь Джон Проссер утверждает, что похожие косметические изменения могут затронуть семейство ноутбуков MacBook. В частности, Apple якобы тестирует лэптоп MacBook Air в синем цвете. Можно предположить, что будут доступны и другие исполнения в стиле iMac.

Рендеры Ian Zelbo

Более того, наблюдатели полагают, что Apple полностью переработает будущую модель MacBook Air, адаптировав её под фирменный процессор с архитектурой ARM.

В Интернете уже появились рендеры (см. иллюстрации выше), позволяющие получить представление о том, как могут выглядеть портативные компьютеры MacBook в новых цветовых исполнениях.



