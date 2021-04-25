В Шанхае сгорела фабрика по производству компонентов для MacBook и iPad

На окраине Шанхая в районе Цзиньшань на заводе Shengrui Electronic Technology, дочерней компании тайваньского производителя электроники Casetek Group, в четверг вспыхнул сильнейший пожар, который бушевал почти сутки. Речь идёт об одном из крупнейших сборщиков продукции Apple .

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В борьбе с пламенем было задействовано 123 пожарных машины, около 900 людей и 8 роботов. Однако жертв избежать не удалось: многие люди были блокированы огнём. Во время выполнения поисково-спасательной операции погибло двое пожарных, а также шесть служащих завода не удалось спасти.

Причина возгорания ещё выясняется, но пламя быстро набрало силу и охватило огромные площади крупного завода. Наверняка Apple проведёт расследование соблюдения мер пожарной безопасности и постарается избежать подобных трагедий в будущем. Как это отразится на бизнесе американской корпорации, пока не ясно. Но с учётом диверсификации бизнеса и его величины, компания просто увеличит заказы у других сборщиков.

Kanka News

Shengrui Electronic Technology является дочерней компанией Casetek Group — производителя из Тайваня, который выпускает корпуса для MacBook и iPad . Последняя, в свою очередь, была приобретена в прошлом году тайваньским производителем электроники Pegatron.



