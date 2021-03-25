Intel подтвердила, что некоторые процессоры для неё будет делать TSMC

Intel подтвердила, что некоторые процессоры для неё будет делать TSMC

Компания Intel подтвердила, что в будущем начнёт размещать заказы на выпуск передовых чипов на мощностях сторонних производителей, таких как TSMC. Сейчас Intel производит 80 % продукции самостоятельно, отдавая на аутсорс лишь недорогие и второстепенные изделия. В течение ближайших двух-трёх лет это изменится — TSMC будет доверена не только будущая графика Intel, но и центральные процессоры.

На прошедшем предыдущей ночью мероприятии «Intel Unleashed: Engineering the Future» руководитель компании Пэт Гелсингер раскрыл некоторые планы по выпуску будущих процессоров и пообещал, что в 2023 году на рынке станут доступны клиентские модульные процессоры Meteor Lake, построенные с применением собственного 7-нм техпроцесса Intel. Однако, судя по всему, это — не единственный процессор Intel для ПК, который увидит свет в этот период. Одновременно с Meteor Lake Гелсингер упомянул и некие неназванные производительные клиентские процессоры, которые будут изготавливаться на заводах TSMC по передовым технологическим нормам.

Как было сказано на мероприятии, Intel собирается расширять сотрудничество со сторонними производителями, на фабриках которых сегодня уже выпускаются отдельные виды продукции Intel — от коммуникационных и сетевых контроллеров, до графики и наборов системной логики. Гелсингер отметил, что с 2023 года Intel начнёт активнее сотрудничать с внешними подрядчиками для изготовления некоторых модульных чипов, используемых в клиентских и серверных процессорах, на основе самых передовых технологий. Такой подход должен будет помочь Intel в следовании намеченным планам, а также в оптимизации себестоимости и производительности перспективных продуктов.

Intel подтвердила, что некоторые процессоры для неё будет делать TSMC

«В рамках дорожной карты на 2023 год мы будем использовать наши отношения с TSMC, чтобы предоставить клиентам […] дополнительные передовые процессорные продукты. В этом сила нашей новой модели IDM 2.0 в сочетании с модульным подходом к дизайну и ведущими в отрасли технологиями упаковки Intel», — сказал Гелсингер.

Стоит отметить, что ранее уже было известно о намерении Intel доверить TSMC производство некоторых графических продуктов, например, ожидаемого игрового графического ускорителя Xe HPG, который будет выпускаться по 7-нм техпроцессу. Однако теперь становится ясно, что одной только графикой дело не ограничится — тайваньская полупроводниковая кузница будет делать для Intel и некоторые высокопроизводительные процессоры.

На данный момент неизвестно, о каких конкретно процессорах идёт речь. Но в 2023 году, когда у Intel будет готов к массовому производству чипов собственный 7-нм техпроцесс, TSMC сможет предлагать заказчикам 3-нм нормы. Как следует из обещаний тайваньской компании, массовое производство 3-нм чипов она запустит во второй половине 2022 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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