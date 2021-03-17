Corsair представила игровой ПК Vengeance i7200 на флагманском Intel Rocket Lake-S за $4900

Компания Corsair анонсировала игровую настольную систему Vengeance i7200 следующего поколения: высокопроизводительная станция для требовательных пользователей оценена в 4900 долларов США .

Десктоп оборудован процессором Intel Core i9-11900K поколения Rocket Lake-S. Чип содержит восемь вычислительных ядер, способных обрабатывать 16 потоков инструкций. Базовая частота составляет 3,5 ГГц. В Turbo-режиме она может повышаться до 5,2 ГГц на одно ядро или до 4,8 ГГц на все ядра.

В составе новой игровой станции процессор функционирует в тандеме с 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200 в конфигурации 4 ? 16 Гбайт. За хранение данных отвечают два твердотельных модуля M.2 NVMe вместимостью 2 Тбайт каждый.

Графическая часть использует мощный ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3090. Присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.0, а также контроллер 2.5G Ethernet для проводного подключения к компьютерной сети.

Новинка заключена в корпус с габаритами 452 ? 230 ? 466 мм. Установлен блок питания мощностью 1000 Вт с сертификацией 80 Plus Gold.

Среди доступных интерфейсов можно упомянуть порты USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 3.2 Gen1 Type-C, гнездо PS/2 для клавиатуры/мыши, разъёмы HDMI и DisplayPort. Применена операционная система Windows 10 Pro.



