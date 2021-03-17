Corsair представила игровой ПК Vengeance i7200 на флагманском Intel Rocket Lake-S за $4900

Corsair представила игровой ПК Vengeance i7200 на флагманском Intel Rocket Lake-S за $4900

Компания Corsair анонсировала игровую настольную систему Vengeance i7200 следующего поколения: высокопроизводительная станция для требовательных пользователей оценена в 4900 долларов США.

Десктоп оборудован процессором Intel Core i9-11900K поколения Rocket Lake-S. Чип содержит восемь вычислительных ядер, способных обрабатывать 16 потоков инструкций. Базовая частота составляет 3,5 ГГц. В Turbo-режиме она может повышаться до 5,2 ГГц на одно ядро или до 4,8 ГГц на все ядра.

Corsair представила игровой ПК Vengeance i7200 на флагманском Intel Rocket Lake-S за 00

В составе новой игровой станции процессор функционирует в тандеме с 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200 в конфигурации 4 ? 16 Гбайт. За хранение данных отвечают два твердотельных модуля M.2 NVMe вместимостью 2 Тбайт каждый.

Corsair представила игровой ПК Vengeance i7200 на флагманском Intel Rocket Lake-S за 00

Графическая часть использует мощный ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3090. Присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.0, а также контроллер 2.5G Ethernet для проводного подключения к компьютерной сети.

Новинка заключена в корпус с габаритами 452 ? 230 ? 466 мм. Установлен блок питания мощностью 1000 Вт с сертификацией 80 Plus Gold.

Corsair представила игровой ПК Vengeance i7200 на флагманском Intel Rocket Lake-S за 00

Среди доступных интерфейсов можно упомянуть порты USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 3.2 Gen1 Type-C, гнездо PS/2 для клавиатуры/мыши, разъёмы HDMI и DisplayPort. Применена операционная система Windows 10 Pro.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
E Ink представила улучшенные цветные дисплеи на электронных чернилах Kaleido Plus: больше цветов, быстрее анимацияE Ink представила улучшенные цветные дисплеи на электронных чернилах Kaleido Plus: больше цветов, быстрее анимация
Представлены твердотельные накопители Lexar NM620 объёмом до 1 ТбайтПредставлены твердотельные накопители Lexar NM620 объёмом до 1 Тбайт
Непредставленный гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G появился на eBayНепредставленный гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G появился на eBay
Игровые видеокарты Intel DG2 будут в 20 раз производительнее встроек Iris Pro из 2012 годаИгровые видеокарты Intel DG2 будут в 20 раз производительнее встроек Iris Pro из 2012 года
Arctic объявила о начале продаж термопасты MX-5Arctic объявила о начале продаж термопасты MX-5
Блок рекламы


Похожие новости
Игровые видеокарты Intel DG2 будут в 20 раз производительнее встроек Iris Pro из 2012 годаИгровые видеокарты Intel DG2 будут в 20 раз производительнее встроек Iris Pro из 2012 года
E Ink представила улучшенные цветные дисплеи на электронных чернилах Kaleido Plus: больше цветов, быстрее анимацияE Ink представила улучшенные цветные дисплеи на электронных чернилах Kaleido Plus: больше цветов, быстрее анимация
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностьюВ первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью
Обновлённый 49-дюймовый игровой монитор Samsung Odyssey G9 получит панель Mini-LEDОбновлённый 49-дюймовый игровой монитор Samsung Odyssey G9 получит панель Mini-LED
Scythe представила универсальные кулер Mugen 5 Black Edition по цене $60Scythe представила универсальные кулер Mugen 5 Black Edition по цене $60
Первые покупатели Intel Core i7-11700K Rocket Lake-S уже получают процессорыПервые покупатели Intel Core i7-11700K Rocket Lake-S уже получают процессоры
Intel Thunderbolt стукнуло 10 лет, за которые универсальный интерфейс прошёл большой путь развитияIntel Thunderbolt стукнуло 10 лет, за которые универсальный интерфейс прошёл большой путь развития
LG представила портативный проектор CineBeam PH510PG — картинка диагональю до 100 дюймов с HD-разрешениемLG представила портативный проектор CineBeam PH510PG — картинка диагональю до 100 дюймов с HD-разрешением
Lenovo представила обновлённые бизнес-ноутбуки ThinkPad T14, T14s и T15Lenovo представила обновлённые бизнес-ноутбуки ThinkPad T14, T14s и T15
Razer представила веб-камеру Kiyo Pro за $200, которая хорошо снимает при плохом светеRazer представила веб-камеру Kiyo Pro за $200, которая хорошо снимает при плохом свете
Последние новости
Подгружаем последние новости