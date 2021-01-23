Энтузиаст собрал «ноутбук» на базе процессора Ryzen Threadripper 1950X с тепловыделением 180 Вт

Современный рынок предлагает потребителям огромный выбор мощных ноутбуков, способных заменить весьма производительный стационарный ПК. Тем не менее, некоторые энтузиасты стремятся к большему, и порой это стремление толкает их на создание настоящих монстров. Именно это слово как нельзя лучше характеризует устройство, собранное техноманьяком по имени Джефф (Jeff).

Энтузиаст собрал «ноутбук» на базе процессора Ryzen Threadripper 1950X с тепловыделением 180 Вт

hackday.com

Энтузиаст заявляет, что его целью было упаковать мощный 16-ядерный 32-поточный процессор AMD Ryzen Threadripper в формат условно портативного компьютера. Для сборки был выбран чип Ryzen Threadripper 1950X из-за его доступности, очень высокой производительности и теплового пакета 180 Вт. Напомним, что тактовая частота процессора достигает 3,4 ГГц. Такие горячие чипы до сих пор не попадали в портативные сборки, но Джефф увидел в этом не проблему, а вызов. В результате получилось монструозное нечто, что, конечно, можно назвать лэптопом, но вряд-ли кто-то решится поставить это на колени.

Энтузиаст собрал «ноутбук» на базе процессора Ryzen Threadripper 1950X с тепловыделением 180 Вт

Для создания системы шасси использовались: 18-дюймовый 4К-экран, клавиатура и тачпад от ноутбука, много внешних аккумуляторов Dell и корпус HP Media Center. В аппаратное оснащение устройства помимо собственно процессора вошла материнская плата Asrock X399M Taichi, бывшая в употреблении видеокарта Zotac GeForce GTX 1050 Ti и 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-3600. На процессоре установлен пассивный серверный кулер Dynatron A28, а вся система продувается десятью вентиляторами небольшого диаметра. Кроме того, энтузиасту пришлось практически по частям собирать систему охлаждения из радиаторов и тепловых трубок.

Энтузиаст собрал «ноутбук» на базе процессора Ryzen Threadripper 1950X с тепловыделением 180 Вт

Подробности об устройстве оригинальной системы можно посмотреть на видео.

Джефф утверждает, что собранное им устройство в данный момент является самым производительным ноутбуком в мире, поскольку известные ему существующие ноутбуки, собранные на базе десктопного AMD Ryzen 9 3950X, под нагрузкой сбрасывают частоты из-за серьёзного нагрева.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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