Xiaomi представила смарт-часы Mi Watch Lite с датчиком ЧСС и защитой от воды

Китайская компания Xiaomi анонсировала умные наручные часы Mi Watch Lite, продажи которых начнутся в ближайшее время. Покупатели смогут выбирать между тремя цветовыми исполнениями корпуса и пятью ремешками, а персонализировать интерфейс помогут более 120 вариантов оформления циферблата.

Новинка оборудована сенсорным 1,4-дюймовым дисплеем с разрешением 320 ? 320 точек, яркостью 350 кд/м2 и 60-процентным охватом цветового пространства NTSC. Имеется встроенный приёмник спутниковых систем навигации GPS/ГЛОНАСС.

Интегрированные сенсоры позволяют в круглосуточном режиме отслеживать частоту сердечных сокращений (ЧСС), анализировать качество сна и собирать данные о физической активности. Доступны 11 спортивных режимов, включая езду на велосипеде, бег и плавание.

Гаджет заключён в герметичный корпус (5 ATM) с размерами 41 ? 35 ? 10,9 мм, а вес составляет 21 г без ремешка. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 230 мА·ч: заявленное время автономной работы на одной подзарядке достигает девяти суток или 10 часов при постоянном использовании GPS/ГЛОНАСС. На полное восполнение запаса энергии требуется около двух часов.

Что касается стоимости Xiaomi Mi Watch Lite, то она пока, к сожалению, не раскрывается.



