Килограммовый ноутбук Chuwi LarkBook оснащён 13,3" экраном и чипом Intel Gemini Lake Refresh

Килограммовый ноутбук Chuwi LarkBook оснащён 13,3

Компания Chuwi готовит к выпуску тонкий и лёгкий портативный компьютер LarkBook, заключённый в алюминиевый корпус. Устройство оснащено 13,3-дюймовым дисплеем на матрице IPS формата Full HD с разрешением 1920 ? 1080 пикселей.

В основе ноутбука — аппаратная платформа Intel Gemini Lake Refresh. Применён процессор Celeron N4120, который содержит четыре вычислительных ядра с номинальной тактовой частотой 1,1 ГГц и возможностью повышения до 2,6 ГГц. В состав чипа входит графический ускоритель Intel UHD 600.

Килограммовый ноутбук Chuwi LarkBook оснащён 13,3

Новинка наделена 8 Гбайт оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 256 Гбайт. Предусмотрен слот для карты microSD. Доступны порты USB Type-C, USB Type-A (?2), mini-HDMI и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

В арсенале портативного компьютера — аудиосистема DTS с четырьмя динамиками. Устройство имеет толщину 11,9 мм и весит всего около одного килограмма.

Килограммовый ноутбук Chuwi LarkBook оснащён 13,3

На ноутбук установлена операционная система Windows 10 Pro. Под клавиатурой, лишённой блока цифровых кнопок в правой части, располагается крупный тачпад. Информации об ориентировочной цене модели LarkBook на данный момент нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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