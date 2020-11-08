EKWB представила водоблок с подсветкой для NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition

EKWB представила водоблок с подсветкой для NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition

Словенская компания EK Water Blocks анонсировала специальную версию высокоэффективного водоблока, разработанную для графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition.

Новинка получила название EK-Quantum Vector FE RTX 3080 D-RGB. Она будет доступна в вариантах с серебристым и чёрным кожухом. Конструкцией предусмотрено наличие секции из прозрачного акрила.

EKWB представила водоблок с подсветкой для NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition

Водоблок получил толстое основание из меди. Отмечается, что массив микропластин в районе расположения GPU по размерам практически на треть (на 30 %) больше массивов в других решениях семейства Vector.

EKWB представила водоблок с подсветкой для NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition

Помимо графического чипа, водоблок отводит тепло и от других компонентов видеоадаптера, в частности, от микросхем памяти и силовых элементов подсистемы питания.

EKWB представила водоблок с подсветкой для NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition

Реализована фирменная адресуемая подсветка D-RGB на базе 20 светодиодов с индивидуальным управлением. Контролировать работу подсветки можно через совместимую материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync или MSI Mystic Light Sync.

Приём заказов на водоблок EK-Quantum Vector FE RTX 3080 D-RGB уже начался: цена составляет приблизительно 270 евро.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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