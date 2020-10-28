Новый Linux-ноутбук System76 Galago Pro оснащён чипом Intel Tiger Lake и весит 1,4 кг

Новый Linux-ноутбук System76 Galago Pro оснащён чипом Intel Tiger Lake и весит 1,4 кг

Компания System76 анонсировала новую версию портативного компьютера Galago Pro, при заказе которого покупатели могут выбрать одну из нескольких операционных систем с ядром Linux — Pop!_OS 20.10, Pop!_OS 20.04 LTS или Ubuntu 20.04 LTS.

В основу ноутбука легла аппаратная платформа Intel Tiger Lake. Доступны версии с процессором Core i5-1135G7 (четыре ядра; восемь потоков; 2,4–4,2 ГГц) и Core i7-1165G7 (четыре ядра; восемь потоков; 2,8–4,7 ГГц).

Дисплей с диагональю 14,1 дюйма обладает разрешением 1920 ? 1080 пикселей (формат Full HD). Обработкой графики занят интегрированный ускоритель Intel Iris Xe, а опционально возможна установка дискретной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.

Максимальная конфигурация включает 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200 и твердотельный накопитель M.2 PCIe Gen4 NVMe вместимостью до 2 Тбайт. Присутствуют сетевой контроллер Gigabit Ethernet, адаптеры беспроводной связи Intel Wi-Fi 6 (диапазоны 2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.

Новый Linux-ноутбук System76 Galago Pro оснащён чипом Intel Tiger Lake и весит 1,4 кг

В арсенале новинки — стереофонические динамики, клавиатура с подсветкой, интерфейсы USB 3.2 Gen2 Type-C / Thunderbolt 4, HDMI, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen1 Type-A, слот microSD.

Устройство имеет размеры 324,9 ? 225,0 ? 17,5 мм и весит 1,4 кг. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 49 Вт·ч.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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