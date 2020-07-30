Samsung запустила массовое производство 5-нм чипов и уже разрабатывает 4-нм техпроцесс

Samsung запустила массовое производство 5-нм чипов и уже разрабатывает 4-нм техпроцесс

Сегодня южнокорейский гигант Samsung опубликовал отчёт о работе во втором квартале текущего года. В документе содержится информация о внедрении новых технологических норм производства полупроводниковой продукции.

Сообщается, в частности, что компания Samsung начала массовый выпуск продукции по 5-нанометровой методике. По этой технологии, как утверждают интернет-источники, будет изготавливаться флагманский процессор Exynos следующего поколения. Речь идёт о чипе Exynos 1000, который ляжет в основу ряда модификаций будущих смартфонов серии Galaxy S21 (анонс ожидается в первом квартале следующего года).

Кроме того, в финансовом отчёте говорится, что специалисты Samsung разрабатывают 4-нанометровую методику производства чипов. Правда, о сроках появления коммерческих изделий, выполненных по такой технологии, пока ничего не сообщается.

Samsung запустила массовое производство 5-нм чипов и уже разрабатывает 4-нм техпроцесс

Samsung также сообщает об инвестициях, нацеленных на расширение производственных мощностей завода в Пхёнтхэке, Корея. Именно здесь создаётся линия по производству EUV-изделий (литография в глубоком ультрафиолете), выполненных по 5-нанометровому и ещё более тонким техпроцессам. Линия будет играть ключевую роль в расширении использования компанией самых современных технологических процессов для множества решений текущего и следующего поколений, включая 5G, высокопроизводительные вычисления (HPC) и искусственный интеллект (ИИ). Запуск в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2021 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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