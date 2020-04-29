В бюджетном MacBook и iPad Pro следующего года будут одинаковые процессоры

В последнее время в Сети всё больше обсуждаются планы Apple касаемо перевода фирменных ноутбуков MacBook на чипы с архитектурой ARM. Интернет-издание Fudzilla опубликовало информацию, предоставленную «достоверным источником», согласно которой бюджетный MacBook 2021 года получит модификацию процессора A14X, которым также будет оснащён грядущий iPad Pro.

fudzilla.com

Сообщается, что новый процессор получит кодовое название Kalamata. Чип, как предполагается, будет изготовлен по 5-нм техпроцессу компанией TSMC. Он будет сочетать в себе восемь производительных ядер Firestorm и четыре энергоэффективных ядра Icestorm. Чипсет будет использовать графический ускоритель собственной разработки Apple . Нет сомнений, что использование ARM-процессора наилучшим образом скажется на автономности ноутбуков.

fudzilla.com

Пока нет никаких подробностей о производительности грядущих ARM-ноутбуков Apple . Однако, нет сомнений, что эти устройства найдут свою нишу. Компания не перестаёт утверждать, что планшеты iPad Pro способны дать фору большинству доступных на рынке Windows-ноутбуков, так что и в способности компании из Купертино правильно представить MacBook на базе ARM нет повода сомневаться.



