В бюджетном MacBook и iPad Pro следующего года будут одинаковые процессоры

В последнее время в Сети всё больше обсуждаются планы Apple касаемо перевода фирменных ноутбуков MacBook на чипы с архитектурой ARM. Интернет-издание Fudzilla опубликовало информацию, предоставленную «достоверным источником», согласно которой бюджетный MacBook 2021 года получит модификацию процессора A14X, которым также будет оснащён грядущий iPad Pro.

В бюджетном MacBook и iPad Pro следующего года будут одинаковые процессоры

fudzilla.com

Сообщается, что новый процессор получит кодовое название Kalamata. Чип, как предполагается, будет изготовлен по 5-нм техпроцессу компанией TSMC. Он будет сочетать в себе восемь производительных ядер Firestorm и четыре энергоэффективных ядра Icestorm. Чипсет будет использовать графический ускоритель собственной разработки Apple. Нет сомнений, что использование ARM-процессора наилучшим образом скажется на автономности ноутбуков.

В бюджетном MacBook и iPad Pro следующего года будут одинаковые процессоры

fudzilla.com

Пока нет никаких подробностей о производительности грядущих ARM-ноутбуков Apple. Однако, нет сомнений, что эти устройства найдут свою нишу. Компания не перестаёт утверждать, что планшеты iPad Pro способны дать фору большинству доступных на рынке Windows-ноутбуков, так что и в способности компании из Купертино правильно представить MacBook на базе ARM нет повода сомневаться.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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