ASUS готовит новый Zenbook 14 с процессором AMD Ryzen 4000 и графикой NVIDIA MX 350

ASUS готовит новый Zenbook 14 с процессором AMD Ryzen 4000 и графикой NVIDIA MX 350

Сетевые источники сообщают, что компания ASUS готовит пополнение для своей серии ультратонких ноутбуков Zenbook в виде новой модели Zenbook 14 UX434IQ. В качестве одной из конфигураций ультрабук сможет предложить набор из мобильного процессора AMD серии Ryzen 4000, а также мобильной дискретной графической карты NVIDIA MX 350.

Учитывая компактность моделей Zenbook 14, ASUS всегда отдавала предпочтение мобильным процессорам U-серии с номинальным TDP в 15 Вт. Поэтому в качестве одной из опций новая модель ZenBook 14 сможет предложить свежий процессор Ryzen 7 4700U (8 ядер, 16 потоков, L3-кеш 8 Мбайт), построенный на базе 7-нм микроархитектуры Zen 2. Его базовая частота составляет 2 ГГц. В режиме Turbo-boost кристалл может автоматически разгоняться до 4,1 ГГц.

Помимо этого, ноутбук будет оснащён 16 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR4-4266.

ASUS готовит новый Zenbook 14 с процессором AMD Ryzen 4000 и графикой NVIDIA MX 350

Графическая подсистема новинки состоит из интегрированных в процессор 7 вычислительных блоков Vega с эффективной частотой 1600 МГц. Для более производительных задач предусмотрен дискретный видеоускоритель NVIDIA GeForce MX350. Согласно спецификациям, он построен на базе 14-нм GP107 (Pascal), имеет 640 ядер CUDA с базовой и эффективной частотой 1354 и 1468 МГц соответственно. Кроме того, здесь выделено 2 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR5 с 64-бит шиной, скоростью передачи данных 7 Гбит/с и пропускной способностью в 56,06 Гбайт/с.

Что касается производительности, то GeForce MX350 представляет собой нечто среднее между GeForce GTX 1050 и GTX 960M.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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