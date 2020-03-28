Флагманский мобильный процессор Comet Lake-H действительно сможет разгоняться до 5,3 ГГц

Ожидается, что уже на следующей неделе компания Intel представит новое поколение производительных мобильных процессоров — Comet Lake-H. Почти всё о новинках мы знаем из утечек, а теперь в Сети появился якобы официальный слайд Intel , подтверждающий характеристики флагмана нового семейства.

Это будет процессор Core i9-10980KH, который сможет предложить восемь ядер и шестнадцать потоков. Его максимальная тактовая частота будет достигать очень впечатляющей отметки в 5,3 ГГц. Но, как и всегда, здесь есть нюанс. До столь высокой частоты сможет автоматически разгоняться только одно ядро процессора и только при использовании технологии Thermal Velocity Boost.

Это означает, что частоту 5,3 ГГц процессор сможет покорить только с весьма производительной системой охлаждения, которая сможет поддерживать достаточно низкую температуру. Кроме того, как и при любом разгоне, у процессора должен быть запас по питанию. В противном случае чип сможет разгоняться только до тех частот, которые заложены технологиями Turbo Boost 2.0 и Turbo Boost Max 3.0.

Всего на данный момент известно о семи процессорах Comet Lake-H, которые обладают четырьмя, шестью или восемью ядрами. Во всех моделях должна поддерживаться технология Hyper-Threading. Все подробности о новинках мы должны узнать уже 2 апреля.



