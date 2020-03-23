Скоро в продаже: игровой ноутбук ASUS на основе AMD Renoir и NVIDIA GeForce RTX

Ещё в конце февраля в одном из румынских интернет-магазинов упоминался игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14, использующий 7-нм восьмиядерный процессор Ryzen 9 4900HS и дискретную графику NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q. Канадские источники утверждают, что скоро он выйдет на рынок.

Скоро в продаже: игровой ноутбук ASUS на основе AMD Renoir и NVIDIA GeForce RTX

Источник изображения: Twitter, Hardware Canucks

Примеры соседства компонентов, разработанных заклятыми конкурентами, хорошо известны — достаточно вспомнить мобильные процессоры Intel Kaby Lake-G, которые оснащались дискретной графикой AMD Radeon RX Vega M. Компании AMD даже пришлось разрабатывать драйверы для этих процессоров, которые до недавних пор исправно обновлялись на сайте Intel, но в этом квартале ссылки начали направлять клиентов на сайт конкурента.

В игровых ноутбуках чаще встречалось сочетание центрального процессора Intel и дискретной графики NVIDIA, но с появлением 7-нм процессоров Ryzen 4000 партнёры AMD начали ломать стереотипы. Примером может служить ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14, некоторые характеристики которого уже обсуждались в конце февраля. Теперь канадский ресурс Hardware Canucks утверждает, что ноутбук с аналогичным сочетанием компонентов скоро появится на рынке. Узнать на фото фрагмент клавиатуры ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 не составляет труда, хотя его наименование канадским источником и не упоминается.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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