Sapphire представила видеокарты Radeon RX 5500 XT в версиях Pulse и Nitro+ Special Edition

Компания Sapphire представила три версии видеокарты Radeon RX 5500 XT: две Pulse Radeon RX 5500 XT, оснащённые 4 и 8 Гбайт памяти, и более продвинутая Nitro+ Radeon RX 5500 XT Special Edition, оснащённая 8 Гбайт памяти.

Видеокарты Pulse Radeon RX 5500 XT оснащены системой охлаждения с двумя вентиляторами, алюминиевым радиатором, парой никелированных медных тепловых трубок, основанием с медной вставкой над GPU и тыльной усиливающей пластиной.

В свою очередь Nitro+ Radeon RX 5500 XT SE получила более мощную систему охлаждения с двумя 95-мм вентиляторами, алюминиевым радиатором, четырьмя никелированными медными тепловыми трубками, основанием с медной вставкой и тыльной усиливающей пластиной. Вентиляторы у этой видеокарты оснащены адресуемой RGB-подсветкой.

Все три новинки построены на печатных платах собственного дизайна Sapphire и имеют по одному 8-контактному разъёму дополнительного питания. Набор видеовыходов у видеокарт Pulse Radeon RX 5500 XT стандартный: один HDMI 2.0b и три DisplayPort 1.4. В свою очередь Nitro+ Radeon RX 5500 XT SE имеет по два HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4.

Компания Sapphire не стала значительно разгонять свои новинки, оставив это удовольствие пользователю. Средняя тактовая частота графического процессора в играх увеличена с 1717 до 1737 МГц, тогда как максимальная Boost-частота осталась на стандартном уровне — 1845 МГц. У видеокарт Pulse Radeon RX 5500 XT видеопамять объёмом 4 или 8 Гбайт работает с эталонной эффективной частотой 14 ГГц, тогда как у старшей Nitro+ Radeon RX 5500 XT Special Edition частота 8 Гбайт памяти увеличена до 14,4 ГГц.

Новинки Sapphire уже поступили в продажу. В США Pulse Radeon RX 5500 XT с 8 Гбайт памяти стоит $210, её версию с 4 Гбайт памяти можно купить за $180, а за продвинутую Nitro+ Radeon RX 5500 XT Special Edition придётся выложить $240.



