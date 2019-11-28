Xiaomi представила «умную» лампу Mi Smart LED Desk Lamp 1S
Компания Xiaomi представила для индийского рынка «умную» настольную лампу Mi Smart LED Desk Lamp 1S. Она является преемницей ранее выпущенной Mi Smart LED первого поколения. Новинка является первым подобным продуктом в Индии, поскольку предыдущее поколение в стране не продавалось.
Устройство имеет складную металлическую конструкцию, позволяющую изменять угол наклона до 135 градусов. В основании прибора присутствует небольшая кнопка, нажатие на которую включает или выключает лампу, а вращение контролирует яркость света и его цветовую температуру.
Новый настольный аксессуар может похвастаться наличием поддержки голосового помощника. Продукт совместим с Amazon Alexa, Google Home и Apple HomeKit. Кроме того, устройством можно управлять с помощью приложения, доступного на Android и iOS. Предусмотрены четыре режима работы: режим чтения, компьютерный режим, детский режим и режим фокусировки для снижения усталости глаз.
Пока что продукт доступен на индийском рынке по цене в $28. Начало продаж запланировано на декабрь этого года.
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Hard
27.11.2019 13:41