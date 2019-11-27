AIDA64 получила поддержку процессоров Ryzen 4000-й серии

В новую версию популярной утилиты AIDA64, предназначенной для диагностики, тестирования и получения информации о системе, была добавлена поддержка ряда готовящихся процессоров AMD. Это будущие гибридные процессоры AMD Renoir и настольные процессоры Ryzen четвёртого поколения.

Для гибридных процессоров Renoir (Ryzen 4000-й серии) были добавлены 64-битные бенчмарки, способные задействовать инструкции AVX2 и FMA. Это косвенно подтверждает, что до выхода данных процессоров осталось не так много времени, а сейчас проходит стадия тестирования поздних инженерных образцов. Также AIDA64 подтверждает, что данные гибридные процессоры построены на ядрах Zen 2. Они должны будут производиться по 7-нм техпроцессу и вероятно получат встроенную графику с архитектурой Vega.

Согласно последним данным, изначально AMD выпустит мобильные APU Renoir. Весьма вероятно, что дебют новых чипов, а также различных ноутбуков на их основе может состояться уже в самом начале 2020 года в рамках выставки CES 2020.

Также новая версия AIDA64 получила предварительную поддержку настольных процессоров Ryzen четвёртого поколения, которые, вероятнее всего, войдут в серию Ryzen 4000. Данные процессоры будут построены на ядрах с архитектурой Zen 3 и для их производства будет использоваться 7-нм техпроцесс. По слухам, от актуальных моделей Ryzen 3000-й серии новинки будут отличаться несколько более высокой частотой, а также получат некоторые улучшения по части IPC. Однако на большой скачок производительности рассчитывать, пожалуй, не стоит. Вероятнее всего, анонс настольных Ryzen 4000-й серии состоится ближе к середине 2020 года.

В конце же отметим, что также в новой версии AIDA64 была реализована поддержка уже анонсированных, но ещё не поступивших в розницу видеокарт Radeon RX 5500-й серии. Хотелось бы верить, что это косвенно указывает на то, что уже довольно скоро данные видеокарты появятся не только в готовых системах.



