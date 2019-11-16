MSI готовит новый ускоритель Radeon RX 580 Armor

MSI готовит новый ускоритель Radeon RX 580 Armor

Компания MSI, по сообщению ресурса VideoCardz, готовит к выпуску новый вариант графического ускорителя Radeon RX 580 Armor для настольных компьютеров.

Коротко напомним ключевые характеристики карт семейства Radeon RX 580. Это 2304 потоковых процессора, а также 4 Гбайт или 8 Гбайт буферной памяти GDDR5 (256-битная шина). Частотная формула по умолчанию имеет вид 1257–1340/2000(8000) МГц (ядро/память).

MSI готовит новый ускоритель Radeon RX 580 Armor

MSI анонсировала оригинальную версию Radeon RX 580 Armor ещё весной 2017 года. Она получила систему охлаждения с двумя вентиляторами, кожух которой выполнен в чёрном цвете с белыми акцентами. В 2018-м последовал дебют видеоадаптера Radeon RX 580 Armor MK2, с чёрно-красным кожухом. Эти ускорители показаны на двух изображениях ниже.

MSI готовит новый ускоритель Radeon RX 580 Armor

MSI готовит новый ускоритель Radeon RX 580 Armor

Третья версия Radeon RX 580 Armor также будет оснащена кулером с двумя вентиляторами, но его кожух имеет полностью чёрное исполнение. Говорится о применении новой печатной платы и новой монтажной планки.

MSI готовит новый ускоритель Radeon RX 580 Armor

Для подключения дисплеев предусмотрены четыре разъёма, а не пять, как у двух ранее выпущенных версий. Для подачи дополнительного питания имеется один 8-контактный разъём.

Сроки выхода и цена новинки не раскрываются.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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