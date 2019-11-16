MSI готовит новый ускоритель Radeon RX 580 Armor

Компания MSI, по сообщению ресурса VideoCardz, готовит к выпуску новый вариант графического ускорителя Radeon RX 580 Armor для настольных компьютеров.

Коротко напомним ключевые характеристики карт семейства Radeon RX 580. Это 2304 потоковых процессора, а также 4 Гбайт или 8 Гбайт буферной памяти GDDR5 (256-битная шина). Частотная формула по умолчанию имеет вид 1257–1340/2000(8000) МГц (ядро/память).

MSI анонсировала оригинальную версию Radeon RX 580 Armor ещё весной 2017 года. Она получила систему охлаждения с двумя вентиляторами, кожух которой выполнен в чёрном цвете с белыми акцентами. В 2018-м последовал дебют видеоадаптера Radeon RX 580 Armor MK2, с чёрно-красным кожухом. Эти ускорители показаны на двух изображениях ниже.

Третья версия Radeon RX 580 Armor также будет оснащена кулером с двумя вентиляторами, но его кожух имеет полностью чёрное исполнение. Говорится о применении новой печатной платы и новой монтажной планки.

Для подключения дисплеев предусмотрены четыре разъёма, а не пять, как у двух ранее выпущенных версий. Для подачи дополнительного питания имеется один 8-контактный разъём.

Сроки выхода и цена новинки не раскрываются.



