Gigabyte представила Aorus Radeon RX 5700 XT со значительным заводским разгоном

Gigabyte представила Aorus Radeon RX 5700 XT со значительным заводским разгоном

Компания Gigabyte представила новую видеокарту Aorus Radeon RX 5700 XT, которая отличается массивной и производительной системой охлаждения, значительным заводским разгоном и соответственно весьма высокой производительностью, во всяком случае по сравнению с другими видеокартами Radeon RX 5700 XT.

За отвод тепла в Aorus Radeon RX 5700 XT отвечает система охлаждения WindForce 3X, которая занимает три слота расширения. Данный охладитель включает в себя пару крупных алюминиевых радиаторов, которые пронизывают пять медных тепловых трубок, напрямую контактирующих с графическим процессором. За обдув отвечает три 82-мм вентилятора. На тыльной стороне печатной платы закреплена усиливающая пластина. Не обошлось и без RGB-подсветки, которой украшен кожух системы охлаждения.

Gigabyte представила Aorus Radeon RX 5700 XT со значительным заводским разгоном

Производительная система охлаждения позволила Gigabyte довольно сильно повысить тактовые частоты графического процессора Navi 10 в видеокарте Aorus Radeon RX 5700 XT. Базовая частота увеличена с 1605 до 1770 МГц, средняя частота в играх (Game Clock) составит 1905 МГц вместо 1755 МГц, а пиковая Boost-частота выросла с 1905 до 2010 МГц. Это делает новинку одной из самых быстрых Radeon RX 5700 XT. Кстати, 8 Гбайт памяти GDDR6 работают с эталонной эффективной частотой в 14 000 МГц.

Gigabyte представила Aorus Radeon RX 5700 XT со значительным заводским разгоном

Видеокарта Aorus Radeon RX 5700 XT очевидно построена на печатной плате собственного дизайна Gigabyte. К сожалению, производитель не уточняет, сколько фаз включает подсистема питания, но их тут явно немало. Имеется и пара 8-контактных разъёмов дополнительного питания. Ещё заметим, что Gigabyte оснастила новинку сразу шестью видеовыходами: три DisplayPort 1.4, один HDMI 2.0b и два HDMI 1.4b.

Gigabyte представила Aorus Radeon RX 5700 XT со значительным заводским разгоном

Стоимость, равно как и дата начала продаж видеокарты Gigabyte Aorus Radeon RX 5700 XT пока что не уточняется.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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