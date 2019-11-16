Gigabyte представила Aorus Radeon RX 5700 XT со значительным заводским разгоном

Компания Gigabyte представила новую видеокарту Aorus Radeon RX 5700 XT, которая отличается массивной и производительной системой охлаждения, значительным заводским разгоном и соответственно весьма высокой производительностью, во всяком случае по сравнению с другими видеокартами Radeon RX 5700 XT.

За отвод тепла в Aorus Radeon RX 5700 XT отвечает система охлаждения WindForce 3X, которая занимает три слота расширения. Данный охладитель включает в себя пару крупных алюминиевых радиаторов, которые пронизывают пять медных тепловых трубок, напрямую контактирующих с графическим процессором. За обдув отвечает три 82-мм вентилятора. На тыльной стороне печатной платы закреплена усиливающая пластина. Не обошлось и без RGB-подсветки, которой украшен кожух системы охлаждения.

Производительная система охлаждения позволила Gigabyte довольно сильно повысить тактовые частоты графического процессора Navi 10 в видеокарте Aorus Radeon RX 5700 XT. Базовая частота увеличена с 1605 до 1770 МГц, средняя частота в играх (Game Clock) составит 1905 МГц вместо 1755 МГц, а пиковая Boost-частота выросла с 1905 до 2010 МГц. Это делает новинку одной из самых быстрых Radeon RX 5700 XT. Кстати, 8 Гбайт памяти GDDR6 работают с эталонной эффективной частотой в 14 000 МГц.

Видеокарта Aorus Radeon RX 5700 XT очевидно построена на печатной плате собственного дизайна Gigabyte. К сожалению, производитель не уточняет, сколько фаз включает подсистема питания, но их тут явно немало. Имеется и пара 8-контактных разъёмов дополнительного питания. Ещё заметим, что Gigabyte оснастила новинку сразу шестью видеовыходами: три DisplayPort 1.4, один HDMI 2.0b и два HDMI 1.4b.

Стоимость, равно как и дата начала продаж видеокарты Gigabyte Aorus Radeon RX 5700 XT пока что не уточняется.



