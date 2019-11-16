MSI Cubi 5 10M: неттоп с чипом Intel Core десятого поколения

MSI Cubi 5 10M: неттоп с чипом Intel Core десятого поколения

Компания MSI представила компьютер небольшого форм-фактора Cubi 5 10M: утверждается, что это первый в мире неттоп с процессором Intel Core i7 десятого поколения из состава платформы Comet Lake.

Устройство выполнено в корпусе объёмом всего 0,66 литра. Габариты составляют 124 ? 124 ? 53,7 мм. Заявленный уровень шума не превышает 23,6 дБ.

Допускается установка двух модулей оперативной памяти DDR4-2666 SO-DIMM суммарным объёмом до 64 Гбайт. Внутри есть место для твердотельного модуля M.2 и одного накопителя типоразмера 2,5 дюйма.

MSI Cubi 5 10M: неттоп с чипом Intel Core десятого поколения

Неттоп может быть оборудован адаптером беспроводной связи Wi-Fi стандарта 802.11ac или 802.11ax. Кроме того, присутствует сетевой Ethernet-контроллер Intel WGI219V.

MSI Cubi 5 10M: неттоп с чипом Intel Core десятого поколения

На фронтальную панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, по одному порту USB 3.2 Gen 1 Type-C и USB 3.2 Gen 1 Type-A. Сзади можно обнаружить два разъёма USB 2.0, два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, гнездо для сетевого кабеля, интерфейсы HDMI 1.4 и DP 1.2.

Мини-компьютер выполнен в чёрном корпусе. Вес составляет 0,55 кг. Гарантирована совместимость с операционной системой Windows 10.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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