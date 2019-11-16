AMD представила видеокарты Radeon RX 5300M, Pro 5300M и Pro 5500M на базе Navi 14

AMD представила видеокарты Radeon RX 5300M, Pro 5300M и Pro 5500M на базе Navi 14

Компания AMD представила ещё несколько видеокарт на графическом процессоре Navi 14. Это мобильные графические ускорители Radeon RX 5300M, Radeon Pro 5300M и Radeon Pro 5500M. Первая новинка является видеокартой для игровых ноутбуков начального уровня, тогда как две другие видеокарты нацелены скорее на профессиональное использование и будут доступны в новом 16-дюймовом MacBook Pro.

Графический процессор Radeon RX 5300M предлагает точно такую же конфигурацию с 1408 потоковыми процессорами, что и GPU стоящей на ступень выше видеокарты Radeon RX 5500M. Однако у младшей модели тактовая частота ядра уменьшена более чем на 200 МГц, до 1181/1445 МГц. Кроме того, видеокарта Radeon RX 5300M обладает лишь 3 Гбайт памяти GDDR6 с 96-битной шиной, тогда как у старшей модели имеется 4 Гбайт с 128-битной шиной. Заметим, что эффективная частота памяти не поменялась — 14 000 МГц.

AMD представила видеокарты Radeon RX 5300M, Pro 5300M и Pro 5500M на базе Navi 14

В свою очередь Radeon Pro 5300M хоть и имеет похожее название, весьма сильно отличается от вышеописанного ускорителя. Данная видеокарта построена на версии Navi 14 с 1280 потоковыми процессорами. Максимальная Boost-частота достигает 1250 МГц. Если с точки зрения GPU данная видеокарта отличается от Radeon RX 5300M в худшую сторону, то по части видеопамяти она выигрывает. Radeon Pro 5300M оснащена 4 Гбайт памяти GDDR6 с эффективной частотой 12 000 МГц и 128-битной шиной.

AMD представила видеокарты Radeon RX 5300M, Pro 5300M и Pro 5500M на базе Navi 14

Наконец, Radeon Pro 5500M является первой видеокартой на полной версии Navi 14 с 1536 потоковыми процессорами. Максимальная Boost-частота здесь достигает 1300 МГц. Ускоритель оснащён 4 или 8 Гбайт памяти GDDR6 с эффективной частотой 12 000 МГц и 128-битной шиной. То есть объём видеопамяти у Radeon Pro 5500M может быть вдвое больше, нежели у мобильной Radeon RX 5500M и настольной Radeon RX 5500.

AMD представила видеокарты Radeon RX 5300M, Pro 5300M и Pro 5500M на базе Navi 14

Компания Apple отмечает значительное превосходство Radeon Pro 5500M над видеокартами, использовавшимися в MacBook Pro прошлого поколения, в частности над Radeon Pro 560X и Radeon Pro Vega 20. В играх прирост составляет от 30 до 95 %, в приложениях для монтажа видео — от 30 до 90 %, а в Unity Editor и вовсе наблюдается прирост в 2,1 раза.

AMD представила видеокарты Radeon RX 5300M, Pro 5300M и Pro 5500M на базе Navi 14


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
ASUS представила ROG Zenith II Extreme и ещё две платы для Ryzen Threadripper 3000ASUS представила ROG Zenith II Extreme и ещё две платы для Ryzen Threadripper 3000
Обновлённый Apple Mac Pro засветился в Instagram Кельвина ХаррисаОбновлённый Apple Mac Pro засветился в Instagram Кельвина Харриса
Gigabyte представила четыре материнские платы на чипсете AMD TRX40Gigabyte представила четыре материнские платы на чипсете AMD TRX40
Реклама MSI указывает на подготовку 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990XРеклама MSI указывает на подготовку 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990X
MSI представила в сериях Creator и Pro платы на чипсете AMD TRX40 для Ryzen Threadripper 3000MSI представила в сериях Creator и Pro платы на чипсете AMD TRX40 для Ryzen Threadripper 3000
Блок рекламы


Похожие новости
MSI готовит новый ускоритель Radeon RX 580 ArmorMSI готовит новый ускоритель Radeon RX 580 Armor
Gigabyte представила Aorus Radeon RX 5700 XT со значительным заводским разгономGigabyte представила Aorus Radeon RX 5700 XT со значительным заводским разгоном
Яркие водоблоки EK-Quantum Vector Strix RTX D-RGB рассчитаны на видеокарты ROG Strix GeForce RTXЯркие водоблоки EK-Quantum Vector Strix RTX D-RGB рассчитаны на видеокарты ROG Strix GeForce RTX
MSI представила в сериях Creator и Pro платы на чипсете AMD TRX40 для Ryzen Threadripper 3000MSI представила в сериях Creator и Pro платы на чипсете AMD TRX40 для Ryzen Threadripper 3000
Gigabyte представила четыре материнские платы на чипсете AMD TRX40Gigabyte представила четыре материнские платы на чипсете AMD TRX40
ASUS представила ROG Zenith II Extreme и ещё две платы для Ryzen Threadripper 3000ASUS представила ROG Zenith II Extreme и ещё две платы для Ryzen Threadripper 3000
Графические процессоры Navi 22 и Navi 23 упоминаются в драйверах для LinuxГрафические процессоры Navi 22 и Navi 23 упоминаются в драйверах для Linux
16-дюймовые MacBook Pro получат видеокарты Radeon RX 5300M и RX 5500M16-дюймовые MacBook Pro получат видеокарты Radeon RX 5300M и RX 5500M
AMD готовит ещё минимум три видеокарты начального уровня с Navi 14AMD готовит ещё минимум три видеокарты начального уровня с Navi 14
GALAX выпустит видеокарты GeForce RTX семейства WTFGALAX выпустит видеокарты GeForce RTX семейства WTF
Последние новости
Подгружаем последние новости