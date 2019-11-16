AMD представила видеокарты Radeon RX 5300M, Pro 5300M и Pro 5500M на базе Navi 14

Компания AMD представила ещё несколько видеокарт на графическом процессоре Navi 14. Это мобильные графические ускорители Radeon RX 5300M, Radeon Pro 5300M и Radeon Pro 5500M. Первая новинка является видеокартой для игровых ноутбуков начального уровня, тогда как две другие видеокарты нацелены скорее на профессиональное использование и будут доступны в новом 16-дюймовом MacBook Pro.

Графический процессор Radeon RX 5300M предлагает точно такую же конфигурацию с 1408 потоковыми процессорами, что и GPU стоящей на ступень выше видеокарты Radeon RX 5500M. Однако у младшей модели тактовая частота ядра уменьшена более чем на 200 МГц, до 1181/1445 МГц. Кроме того, видеокарта Radeon RX 5300M обладает лишь 3 Гбайт памяти GDDR6 с 96-битной шиной, тогда как у старшей модели имеется 4 Гбайт с 128-битной шиной. Заметим, что эффективная частота памяти не поменялась — 14 000 МГц.

В свою очередь Radeon Pro 5300M хоть и имеет похожее название, весьма сильно отличается от вышеописанного ускорителя. Данная видеокарта построена на версии Navi 14 с 1280 потоковыми процессорами. Максимальная Boost-частота достигает 1250 МГц. Если с точки зрения GPU данная видеокарта отличается от Radeon RX 5300M в худшую сторону, то по части видеопамяти она выигрывает. Radeon Pro 5300M оснащена 4 Гбайт памяти GDDR6 с эффективной частотой 12 000 МГц и 128-битной шиной.

Наконец, Radeon Pro 5500M является первой видеокартой на полной версии Navi 14 с 1536 потоковыми процессорами. Максимальная Boost-частота здесь достигает 1300 МГц. Ускоритель оснащён 4 или 8 Гбайт памяти GDDR6 с эффективной частотой 12 000 МГц и 128-битной шиной. То есть объём видеопамяти у Radeon Pro 5500M может быть вдвое больше, нежели у мобильной Radeon RX 5500M и настольной Radeon RX 5500.

Компания Apple отмечает значительное превосходство Radeon Pro 5500M над видеокартами, использовавшимися в MacBook Pro прошлого поколения, в частности над Radeon Pro 560X и Radeon Pro Vega 20. В играх прирост составляет от 30 до 95 %, в приложениях для монтажа видео — от 30 до 90 %, а в Unity Editor и вовсе наблюдается прирост в 2,1 раза.



