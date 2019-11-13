Стали известны спецификации процессора Snapdragon 865

Инсайдеры раскрыли характеристики нового флагманского процессора Qualcomm , который будет стоять во всех флагманах 2020 года. Он получил название Snapdragon 865, и он мощнее чипа с индексом 855+.



Новый Snapdragon 865 получит восемь ядер, поделенных на три кластера в пропорциях 1+3+4, то есть у него будет всего одно ядро Cortex A77 с частотой 2,84 ГГц, три Cortex A-77 на 2,42 ГГЦ и четыре Cortex A-55 на 1,8 ГГц. Обещан аж 20-процентный прирост по сравнению с ядрами А76, которые используются в 855 и 855+, к тому же новый процессор за счет них станет на 20 процентов более производительным в плане графики.



Другими словами, нас ждет чип, который вновь уделает всех на рынке и станет лидером как минимум на полгода. Анонс Snapdragon 865 состоится уже совсем скоро, в декабре текущего года, а первые смартфоны на его основе выйдут в первом квартале 2020 года. В их число обязательно войдет и Samsung Galaxy S11, плюс можно не сомневаться, что Xiaomi тоже постарается быть в числе первых со своим Mi 10, или как он в итоге будет называться.