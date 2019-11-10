Gigabyte представила четыре материнские платы на чипсете AMD TRX40

Gigabyte представила четыре материнские платы на чипсете AMD TRX40

Компания Gigabyte представила сразу четыре материнские плате на чипсете AMD TRX40, которые предназначены для новых процессоров Ryzen Threadripper 3000-й серии. Как и сообщалось ранее, три новинки принадлежат к игровой серии Aorus, а ещё одна относится к платам Designare для рабочих систем. Между собой платы отличаются оснащением, позиционированием и соответственно ценой.

Материнские платы TRX40 Aorus Xtreme, TRX40 Aorus Master и TRX40 Designare оснащены мощными подсистемами питания с 16+3 фазами и парой 8-контактных разъёмов EPS. В свою очередь модель TRX40 Aorus Pro WIFI обладает 12+2 фазами питания с 4 и 8-контактными разъёмами питания.

Gigabyte представила четыре материнские платы на чипсете AMD TRX40

Каждая из новинок получила по восемь слотов для модулей памяти DDR4 с частотой до 4400 МГц (в разгоне). Также каждая плата имеет по четыре слота PCI Express 4.0 x16, и все модели кроме старшей TRX40 Aorus Xtreme имеют ещё и по одному PCI Express 4.0 x1. Модели TRX40 Aorus Xtreme и TRX40 Designare имеют по четыре слота M.2, тогда как у TRX40 Aorus Master и TRX40 Aorus Pro WIFI есть по три слота M.2. У новинок есть 8–10 портов SATA III.

Gigabyte представила четыре материнские платы на чипсете AMD TRX40

Отдельного внимания заслуживают сетевые интерфейсы. Старшая TRX40 Aorus Xtreme оснащена 10-гигабитным интерфейсом Intel с наличием двух портов. Модель TRX40 Aorus Master получила 5-гигабитный Aquantia и 1-гигабитный контроллер Intel. А младшая TRX40 Aorus Pro WIFI получила лишь 1-гигабитный сетевой контроллер Intel. Зато плата TRX40 Designare получила пару 10-гигабитных интерфейсов Intel. В дополнение к этому каждая из новинок оборудована скоростным беспроводным модулем Intel Wi-Fi 6 AX200.

Gigabyte представила четыре материнские платы на чипсете AMD TRX40

Стоимость материнских плат Gigabyte на чипсете TRX40 пока что не уточняются, но она явно будет совсем немаленькой. Продажи начнутся 25 ноября.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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