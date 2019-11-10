Gigabyte представила четыре материнские платы на чипсете AMD TRX40

Компания Gigabyte представила сразу четыре материнские плате на чипсете AMD TRX40, которые предназначены для новых процессоров Ryzen Threadripper 3000-й серии. Как и сообщалось ранее, три новинки принадлежат к игровой серии Aorus, а ещё одна относится к платам Designare для рабочих систем. Между собой платы отличаются оснащением, позиционированием и соответственно ценой.

Материнские платы TRX40 Aorus Xtreme, TRX40 Aorus Master и TRX40 Designare оснащены мощными подсистемами питания с 16+3 фазами и парой 8-контактных разъёмов EPS. В свою очередь модель TRX40 Aorus Pro WIFI обладает 12+2 фазами питания с 4 и 8-контактными разъёмами питания.

Каждая из новинок получила по восемь слотов для модулей памяти DDR4 с частотой до 4400 МГц (в разгоне). Также каждая плата имеет по четыре слота PCI Express 4.0 x16, и все модели кроме старшей TRX40 Aorus Xtreme имеют ещё и по одному PCI Express 4.0 x1. Модели TRX40 Aorus Xtreme и TRX40 Designare имеют по четыре слота M.2, тогда как у TRX40 Aorus Master и TRX40 Aorus Pro WIFI есть по три слота M.2. У новинок есть 8–10 портов SATA III.

Отдельного внимания заслуживают сетевые интерфейсы. Старшая TRX40 Aorus Xtreme оснащена 10-гигабитным интерфейсом Intel с наличием двух портов. Модель TRX40 Aorus Master получила 5-гигабитный Aquantia и 1-гигабитный контроллер Intel . А младшая TRX40 Aorus Pro WIFI получила лишь 1-гигабитный сетевой контроллер Intel . Зато плата TRX40 Designare получила пару 10-гигабитных интерфейсов Intel . В дополнение к этому каждая из новинок оборудована скоростным беспроводным модулем Intel Wi-Fi 6 AX200.

Стоимость материнских плат Gigabyte на чипсете TRX40 пока что не уточняются, но она явно будет совсем немаленькой. Продажи начнутся 25 ноября.



