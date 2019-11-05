Xiaomi Mi Watch: смарт-часы с чипом Snapdragon Wear 3100 и поддержкой NFC

Xiaomi Mi Watch: смарт-часы с чипом Snapdragon Wear 3100 и поддержкой NFC

Компания Xiaomi официально представила свои первые «умные» часы: гаджет под названием Mi Watch внешне напоминает популярный смарт-хронометр Apple Watch.

В основу новинки Xiaomi положена аппаратная платформа Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Этот процессор объединяет четыре ядра ARM Cortex-A7 с тактовой частотой до 1,2 ГГц, высокоэффективный цифровой сигнальный процессор и сопроцессор со сверхнизким энергопотреблением.

Часы Mi Watch получили дисплей AMOLED размером 1,78 дюйма по диагонали. Экран обладает пиксельной плотностью 326 PPI — точек на дюйм. Реализована поддержка сенсорного управления.

Xiaomi Mi Watch: смарт-часы с чипом Snapdragon Wear 3100 и поддержкой NFC

В арсенале гаджета — модуль NFC, приёмник спутниковой навигационной системы GPS, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi. Более того, реализована технология eSIM (встроенная SIM-карта), которая позволяет подключиться к сотовому оператору, не используя физическую SIM-карту.

Часы способны отслеживать различные показатели физической активности пользователя и качество его сна. Интегрированные датчики позволяют измерять частоту сердечных сокращений и уровень насыщения крови кислородом.

Xiaomi Mi Watch: смарт-часы с чипом Snapdragon Wear 3100 и поддержкой NFC

В качестве программной платформы применяется операционная система Google Wear OS. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 570 мА·ч.

Часы выполнены в корпусе из алюминиевого сплава. В правой части расположены коронка управления, многофункциональная кнопка и микрофон. Для устройства будут доступны сменные ремешки.

Приобрести Xiaomi Mi Watch можно будет по ориентировочной цене 185 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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