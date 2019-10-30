Анонсированы ноутбуки Samsung Galaxy Book Flex и Ion с QLED-дисплеями

Компания Samsung представила на ежегодной конференции SDC (Samsung Developer Conference) два новых ноутбука — Galaxy Book Flex и Galaxy Book Ion. Они пришли на смену моделям Samsung Notebook 9 Pen и Notebook 9 соответственно.

Каждый из них представлен в двух вариантах — с 13- и 15-дюймовыми дисплеями. Новинки имеют ряд одинаковых характеристик.

В первую очередь следует отметить, что ноутбуки Flex и Ion оснащены QLED-дисплеями с разрешением Full HD (1920 ? 1080 точек), и, хотя Samsung утверждает, что это первые дисплеи QLED на рынке ноутбуков, на самом деле это не так. Компания AU Optronics уже давно производит панели Quantum Dot, и их можно увидеть у некоторых моделей игровых ноутбуков Acer Predator.

Вместе с тем QLED-панели новых устройств южнокорейской компании имеют впечатляющий показатель максимальной яркости 600 нит (при режиме Outdoor Mode), благодаря чему ноутбуки можно комфортно использовать вне помещения.

Оба устройства поддерживают технологию Samsung Wireless PowerShare, обеспечивая возможность зарядки Qi-совместимых гаджетов с помощью сенсорной панели. Оба ноутбука оснащены стереодинамиками бренда AKG (принадлежит Samsung), а также сертифицированы по программе Project Athena.

Ноутбук Galaxy Book Flex оснащён вращающимся на 360 градусов сенсорным дисплеем с поддержкой электронного пера S Pen. Версия с 13-дюймовым экраном поставляется в корпусе весом 1,15 кг, оснащена процессором Intel Core 10-го поколения (Ice Lake), встроенной графикой, имеет на борту до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и накопитель PCIe NVMe SSD ёмкостью до 1 Тбайт.

Для дополнительной защиты данных у ноутбука есть сканер отпечатков пальцев. Спецификации устройства также включают два разъёма Thunderbolt 3, порт USB-C, слот для карт памяти microSD и батарею ёмкостью 69,7 Вт·ч.

15,6-дюймовый вариант Galaxy Book Flex поставляется с такой же батареей, как у младшей версии, но весит больше — 1,52 кг. Если выбрать конфигурацию с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX250 с 2 Гбайт памяти GDDR5, то вес устройства составит 1,57 кг.

У ноутбука Galaxy Book Ion обычный (не сенсорный) экран. Обе модели Galaxy Book Ion — 13- и 15-дюймовая — оснащены чипами Intel 10-го поколения (Comet Lake), 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 и накопителем PCIe NVMe SSD ёмкостью до 1 Тбайт. 15-дюймовая версия ноутбука имеет ещё один слот SODIMM для установки 16 Гбайт оперативной памяти плюс дополнительный слот для SSD и может опционально поставляться с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX250.

Ёмкость батареи ноутбука, как и у Book Flex, составляет 69,7 Вт·ч, также у устройства помимо стандартного набора портов есть разъём HDMI.

Продажи новых ноутбуков начнутся в декабре, цена устройств пока неизвестна.



