Окончательные характеристики NVIDIA GeForce GTX 1660 Super и GTX 1650 Super

Компания NVIDIA раскрыла представителям прессы окончательные спецификации видеокарт GeForce GTX 1660 Super и GTX 1650 Super. И то, что данная информация находится под защитой соглашения о неразглашении не остановило ресурс VideoCardz от её публикации.

Характеристики GeForce GTX 1660 Super уже давно известны из множества утечек. Поэтому начнём с младшей GeForce GTX 1650 Super, о которой действительно выяснилось что-то новое. Прежние слухи утверждали, что младшая представительница Super-серии получит графический процессор с 1024–1152 ядрами CUDA. Однако NVIDIA решила наделить новинку более мощным чипом Turing TU116, обладающим 1280 ядрами CUDA. Столько же ядер было у GeForce GTX 1060.

Помимо числа ядер, увеличится и частота графического процессора. Базовая составит 1530 МГц, а Boost — 1725 МГц. Ещё GeForce GTX 1650 Super будет обладать 4 Гбайт видеопамяти GDDR6 с эффективной частотой 12 ГГц, для подключения которых будет использоваться 128-битная шина. У обычной GeForce GTX 1650, напомним, был такой же объём памяти, но типа GDDR5 с частотой 8 ГГц. Отметим также, что уровень TDP новинки составит 100 Вт, что на 25 Вт выше уровня обычной GeForce GTX 1650.

И ещё одним интересным отличием GeForce GTX 1650 Super станет то, что в новинке будет аппаратный кодировщик видео NVENC поколения Turing, тогда как GPU обычной GTX 1650 обладал кодировщиком прошлого поколения Volta.

Что же до GeForce GTX 1660 Super, то как и сообщалось ранее, она будет построена на том же 12-нм графическом процессоре Turing TU116, что и обычная версия. Это означает наличие 1408 ядер CUDA, 88 текстурных блоков и 48 растровых. Тактовые частоты GPU составят 1530/1785 МГц. Главным отличием новинки станет наличие 6 Гбайт памяти GDDR6 вместо менее скоростной GDDR5 (14 против 8 ГГц). В итоге пропускная способность памяти вырастет до 336 Гбайт/с.

Видеокарта GeForce GTX 1660 Super должна выйти уже 29 октября и будет стоить $229. В свою очередь GeForce GTX 1650 Super появится только в следующем месяце, 22 ноября. Цена младшей видеокарты серии Super не уточняется.



