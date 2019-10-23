Патентная документация проливает свет на AR-очки Samsung

Сетевые источники обнаружили патентную документацию Samsung, которая проливает свет на дизайн пока не выпущенных очков дополненной реальности (AR).

Как можно видеть на иллюстрациях, в области каждого из глаз пользователя расположится небольшой дисплей. Владельцы смогут видеть окружающее пространство и информацию, генерируемую электронным устройством.

В верхней части очков можно заметить круглые элементы: по всей видимости, это оптические модули интегрированных камер для отслеживания объектов вокруг пользователя.

На схематичном изображении вдоль одной из дужек проходит кабель. Не исключено, что очки получат поддержку проводного подключения. С другой стороны это может быть просто шнур для подзарядки аккумуляторной батареи.

Прочие характеристики гаджета, увы, не раскрываются. Возможно, AR-очки с предложенным дизайном уже находятся в разработке. В этом случае их официальный анонс может состояться в следующем году.



