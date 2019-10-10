Ноутбуки Lenovo ThinkPad E14 и E15 выполнены на платформе Intel Comet Lake

Компания Lenovo подготовила к выпуску портативные компьютеры ThinkPad E14 и ThinkPad E15, оборудованные дисплеем формата Full HD (1920 ? 1080 точек) размером соответственно 14,0 и 15,6 дюйма по диагонали.

Ноутбуки построены на платформе Intel Comet Lake. Может применяться процессор Core i3-10110U (два ядра), Core i5-10210U (четыре ядра), Core i7-10510U (четыре ядра) или Core i7-10710U (шесть ядер). Объём оперативной памяти DDR4 достигает 16 Гбайт.

Компьютеры могут оснащаться накопителем типоразмера 2,5 дюйма и твердотельным модулем M.2 SSD. За обработку графики отвечает интегрированный контроллер Intel , а опционально возможно применение ускорителя AMD Radeon RX 640.

Оснащение включает сетевой адаптер Gigabit Ethernet, контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.0, веб-камеру с поддержкой видео 720p, порты USB 3.1 Type-C Gen1, USB 3.1 Type-A, USB 2.0, HDMI 1.4b.

Портативные компьютеры функционируют под управлением операционной системы Windows 10. Информации об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.



