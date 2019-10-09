MSI Alpha 15: первый ноутбук компании на Ryzen и первый в мире с Radeon RX 5500M

Компания MSI представила свой первый за многие годы игровой ноутбук на платформе AMD. Новинка называется MSI Alpha 15 и сочетает в себе центральный процессор AMD Ryzen 3000-серии и дискретный графический ускоритель Radeon RX 5500M. Так что это ещё и первый в мире ноутбук с данной видеокартой.

Появление данного ноутбука можно считать большой неожиданностью. Ещё в начале текущего года глава MSI заявлял в одном из интервью, что его компания не готова к экспериментам с новыми для себя платформами. Также отмечались тесные связи китайской компании с Intel и NVIDIA, и большая поддержка со стороны первой, даже несмотря на дефицит процессоров. В то же время MSI отмечала, что оценивает процессоры AMD и не исключает возможности появления ноутбуков на их основе.

И вот меньше чем через год MSI разглядела потенциал в решениях «красной» компании и перестала бояться экспериментов и реакции Intel . С новым Alpha 15 китайская компания начала новую серию Alpha, в которой, вполне вероятно, будут представлены исключительно продукты на платформе AMD. Такое разделение позволит избежать путаницы.

Ноутбук MSI Alpha 15 оснащён 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 ? 1080 точек), частотой до 144 Гц и поддержкой технологии синхронизации кадров AMD FreeSync. В основе новинки лежит процессор Ryzen 7 3750H, который обладает четырьмя ядрами Zen+ и восемью потоками, его базовая тактовая частота составляет 2,3 ГГц, а максимальная Boost-частота достигает 4,0 ГГц.

Видеокарта Radeon RX 5500M в свою очередь построена на графическом процессоре с архитектурой RDNA и обладает 22 вычислительными блоками (Compute Units), то есть 1408 потоковыми процессорами. Частота чипа в играх может достигать весьма внушительных 1645 МГц. Также видеокарта обладает 4 Гбайт видеопамяти GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц. Собственно, от настольной Radeon RX 5500 данную новинку отличают лишь несколько более скромные тактовые частоты GPU.

Видеокарта Radeon RX 5500M сможет обеспечить до 30 % более высокую производительность по сравнению с GeForce GTX 1650, заявляет компания AMD. Также отмечается, что новый ускоритель способен обеспечить более 60 fps во многих AAA-играх (Borderlands 3, The Division 2, Battlefield 5 и т.д) и более 90 fps в популярных массовых играх, вроде PUBG и Apex Legends.

Игровой ноутбук MSI Alpha 15 в базовой версии со 120-Гц экраном, 8 Гбайт оперативной памяти и одноцветной подсветкой клавиатуры будет продаваться за $999. В свою очередь за $1099 можно будет приобрести модификацию с 16 Гбайт памяти, 144-Гц экраном и разноцветной подсветкой клавиатуры. Продажи должны начаться до конца текущего месяца.



