Ноутбук Razer Blade Pro 17 получил 4К-экран с частотой обновления 120 Гц

Ноутбук Razer Blade Pro 17 получил 4К-экран с частотой обновления 120 Гц

Компания Razer анонсировала новую модификацию портативного компьютера Blade Pro 17, спроектированного специально для любителей игр.

Ноутбук получил дисплей формата 4К (3840 ? 2160 пикселей) с частотой обновления 120 Гц. Размер этого экрана составляет 17,3 дюйма по диагонали. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB.

Вычислительная нагрузка возложена на процессор Intel Core i7-9750H, который содержит шесть ядер с частотой 2,6–4,5 ГГц. Объём оперативной памяти DDR4-2667 составляет 16 Гбайт (расширяется до 64 Гбайт).

Ноутбук Razer Blade Pro 17 получил 4К-экран с частотой обновления 120 Гц

В составе графической подсистемы применён дискретный ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q с 8 Гбайт памяти GDDR6. За хранение данных отвечает быстрый твердотельный накопитель PCIe NVMe вместимостью 1 Тбайт или 2 Тбайт.

Ноутбук оборудован клавиатурой с многоцветной подсветкой Razer Chroma, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.0, стереофоническими динамиками, тремя портами USB 3.2 Gen 2 Type-A, двумя разъёмами USB 3.2 Gen 2 Type-C, интерфейсом HDMI 2.0b и сетевым контроллером 2.5Gb Ethernet.

Ноутбук Razer Blade Pro 17 получил 4К-экран с частотой обновления 120 Гц

На портативном компьютере применяется операционная система Windows 10 Home. Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 4000 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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